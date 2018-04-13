Ещё
На челябинском предприятии рабочему отрезало ногу пилой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На челябинском предприятии рабочему отрезало ногу пилой 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла в Нязепетровске 9 апреля. 52-летний сотрудник деревообрабатывающего учреждения «Урал гравитон сервис» находился в цеху, когда по неизвестной причине оборвался трос подъемного механизма. Из-за этого пила сдвинулась с места и моментально отпилилп мужчине ногу по щиколотку.
Полицейские уже начали проверку, однако не нашли на производстве никаких признаков преступления. В «Урал гравитон сервис» рассказали, что в цеху была нарушены требования безопасности, из-за чего сотрудник стоял слишком близко к опасному оборудованию.
«ФедералПресс» ранее писал: в Трудовой кодекс РФ могут быть внесены поправки, согласно которым работодатель получит право выявлять пьянство сотрудников по новым условиям. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Так, работника могут уволить, если он явился нетрезвым на во внерабочее время. Как раскрывается в пояснительной записке, речь идет о ситуациях, когда опьянение сотрудника замечают, «например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее». Кроме того, законопроект предлагает зафиксировать право работодателей отправлять сотрудников на медицинское освидетельствование, если последние были заподозрены в пьянстве.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Аквапарк, «Макдоналдс» и инновации. На КЭФ-2018 мэрия Красноярска заключила важные для города соглашения В Пензенской области жителей затопленных районов призывают сдать оружие «Тут такие не живут!» Завод «ФОРЭС» проверят из-за фальшивого обращения к депутату Госдумы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США50
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии227
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН126
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»128
Украинцы жалуются на русский язык24
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение