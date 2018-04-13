На челябинском предприятии рабочему отрезало ногу пилой

Трагедия произошла в Нязепетровске 9 апреля. 52-летний сотрудник деревообрабатывающего учреждения «Урал гравитон сервис» находился в цеху, когда по неизвестной причине оборвался трос подъемного механизма. Из-за этого пила сдвинулась с места и моментально отпилилп мужчине ногу по щиколотку.

Полицейские уже начали проверку, однако не нашли на производстве никаких признаков преступления. В «Урал гравитон сервис» рассказали, что в цеху была нарушены требования безопасности, из-за чего сотрудник стоял слишком близко к опасному оборудованию.

«ФедералПресс» ранее писал: в Трудовой кодекс РФ могут быть внесены поправки, согласно которым работодатель получит право выявлять пьянство сотрудников по новым условиям. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Так, работника могут уволить, если он явился нетрезвым на во внерабочее время. Как раскрывается в пояснительной записке, речь идет о ситуациях, когда опьянение сотрудника замечают, «например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее». Кроме того, законопроект предлагает зафиксировать право работодателей отправлять сотрудников на медицинское освидетельствование, если последние были заподозрены в пьянстве.