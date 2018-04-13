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Вой сирен разбудит новосибирцев 16 апреля
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Вой сирен разбудит новосибирцев 16 апреля 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Комплексные тренировки проводятся раз в полугодие, в соответствии с планом основных мероприятий Новосибирской области. Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям, сообщают в ГУ МЧС по региону.
Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 13.50 до 14.00. Затем с 13.35 до 14.00 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители.
Сразу после этого, с 14.50 до 15.00, на 56 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.
Также будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ и FM диапазонах («Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ»).
Добавим, волна проверок и массовых эвакуаций прокатилась по Новосибирской области в связи с трагедией в Кемерове. На учебную тревогу посетители реагируют по-разному. Одни спешно бегут к эвакуационным выходам и лестницам, другие покидать здание вовсе не торопятся: «Да не случилось бы такого! Наверное, заранее как-то должны оповестить». Такие учебные эвакуации — плановые и внеплановые — нужно проводить минимум два раза в год.
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