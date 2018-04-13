Вой сирен разбудит новосибирцев 16 апреля

Комплексные тренировки проводятся раз в полугодие, в соответствии с планом основных мероприятий Новосибирской области . Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Короткий телеперехват канала «Россия 1» произойдет с 13.50 до 14.00. Затем с 13.35 до 14.00 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители.

Сразу после этого, с 14.50 до 15.00, на 56 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево , на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска , выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Также будет произведен радиоперехват вещания 9 радиостанций в УКВ и FM диапазонах («Радио России», «Маяк», «Вести FМ», радио «Слово», «Юнитон», «Новосибирская городская волна», «Европа плюс», радио «Дача», «Бизнес FМ»).