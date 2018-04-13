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Первые крестьяне Внутренней Монголии получили свидетельства на право подрядного пользования землей
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Первые крестьяне Внутренней Монголии получили свидетельства на право подрядного пользования землей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хух-Хото, 12 апреля /Синьхуа/ — Выдача первых свидетельств на право пользования землей на условиях подряда состоялась сегодня в деревне Хаолайшань уезда Учуань автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Свидетельства получили 46 крестьянских дворов. В 2018 году во Внутренней Монголии будут ускорен и усовершенствован процесс документального закрепления земельных прав, в частности прав подрядного пользования пахотными и степными угодьями. Выдачу соответствующих свидетельств планируется завершить до конца июня.
Хух-Хото, 12 апреля /Синьхуа/ — Выдача первых свидетельств на право пользования землей на условиях подряда состоялась сегодня в деревне Хаолайшань уезда Учуань автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Свидетельства получили 46 крестьянских дворов. В 2018 году во Внутренней Монголии будут ускорен и усовершенствован процесс документального закрепления земельных прав, в частности прав подрядного пользования пахотными и степными угодьями. Выдачу соответствующих свидетельств планируется завершить до конца июня.
Хух-Хото, 12 апреля /Синьхуа/ — Выдача первых свидетельств на право пользования землей на условиях подряда состоялась сегодня в деревне Хаолайшань уезда Учуань автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Свидетельства получили 46 крестьянских дворов. В 2018 году во Внутренней Монголии будут ускорен и усовершенствован процесс документального закрепления земельных прав, в частности прав подрядного пользования пахотными и степными угодьями. Выдачу соответствующих свидетельств планируется завершить до конца июня.
Хух-Хото, 12 апреля /Синьхуа/ — Выдача первых свидетельств на право пользования землей на условиях подряда состоялась сегодня в деревне Хаолайшань уезда Учуань автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Свидетельства получили 46 крестьянских дворов. В 2018 году во Внутренней Монголии будут ускорен и усовершенствован процесс документального закрепления земельных прав, в частности прав подрядного пользования пахотными и степными угодьями. Выдачу соответствующих свидетельств планируется завершить до конца июня.
Хух-Хото, 12 апреля /Синьхуа/ — Выдача первых свидетельств на право пользования землей на условиях подряда состоялась сегодня в деревне Хаолайшань уезда Учуань автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. Свидетельства получили 46 крестьянских дворов. В 2018 году во Внутренней Монголии будут ускорен и усовершенствован процесс документального закрепления земельных прав, в частности прав подрядного пользования пахотными и степными угодьями. Выдачу соответствующих свидетельств планируется завершить до конца июня.
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