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В Мексике убили мэра города
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В Мексике убили мэра города 

РИА Новости 8 минут назад
МЕХИКО, 13 апр — РИА Новости. Мэр города Тланепантла в мексиканском штате Пуэбла был убит в четверг, сообщает генеральная прокуратура штата.
"Прокуратура расследует убийство мэра Тланепантлы Хосе Эфраина Гарсии, который ехал в машине по дороге между Сан-Пабло-Актипаном и Тепеакой, когда другие машины перекрыли ему путь и он был ранен из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении ведомства в его микроблоге в Twitter.
Мэр был доставлен в госпиталь, однако от полученных ранений скончался.
Это далеко не первый случай убийства мэров мексиканских городов. Так, в 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.
В июле прошлого года вооруженные бандиты напали на автомобиль мэра города Пунгарабато в штате Герреро Амбросио Сото Дуарте, убив его, а до этого глава администрации индейского городка Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас был убит возмущенными горожанами, пришедшими к мэрии с финансовыми претензиями.
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