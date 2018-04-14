В районе кладбища Бадалык в Красноярске создан транспортный коллапс

Не дожидаясь родительского дня, тысячи красноярцев отправились на могилы близких. Здесь их ожидал перекрытый проезд-дублер и парковка уменьшенная вдвое. Со второй бедой помог разобраться Илья Зайцев , который написал на своей страничке в соцсети:

«… благодаря прежней мэрии земельный участок на улице Ремесленной в 1200 квадратов, который несколько лет использовался как парковка, теперь огорожен. Почему-то прежней власти важнее оказались 8 тысяч рублей, которые ежемесячно идут в городской бюджет, от аренды участка, а не удобство красноярцев. Пока не понимаю, можно ли ситуацию исправить, но ближайшие несколько дней жители, стоя в пробках, бросая машины вдоль дорог, будут вспоминать недобрым словом городскую власть. И будут правы».

Сейчас микрорайон «Солнечный» фактически отрезан от города, в любом случае, проезд в него и обратно очень затруднен.