Австралийский рыбак вырезал из мертвой акулы 98 живых акулят

Австралии рыбак сделал акуле мертвой кесарево сечение и спас 98 ее акулят. Видео спасения появилось в Сети.

Как пишет Daily Mail , Мэтью Орлов ловил рыбу на побережье штата Виктория и выловил плоскоголовую семижаберную акулу. Пока он ее вытаскивал на берег, ее загрызла другая акула.

Мужчина положил мертвую рыбу на дно лодки и обнаружил, что ее живот шевелится. Орлов решил спасти детенышей.

«Когда я увидел это, мной овладели инстинкты. Я никогда до этого не делал ничего подобного, но мой опыт рыбака подсказывал, что детенышей надо извлечь как можно скорее», — рассказал рыбак.

Когда Орлов вскрыл живот акулы, внутри оказались детеныши. Рыбак извлек мальков и одного за другим выпустил в океан. Всего удалось спасти 98 маленьких акулят.

Погибшую акулу мужчина унес домой и съел ее вместе с семьей.

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