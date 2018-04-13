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Создатель «Новичка» назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей
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Создатель «Новичка» назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.ru
Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей «Новичка», отреагировал на доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и обратил внимание, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсантъ FM».
"Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка", — сказал он.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что недавно выписанную из больницы Юлию Скрипаль прячут британские власти.
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