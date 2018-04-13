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Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» отравление Скрипалей этим веществом
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Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» отравление Скрипалей этим веществом 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Один из создателей «Новичка» назвал главную уязвимость вещества.
Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», отреагировал на доклад специалистов Организации по запрещению химического оружия по расследованию инцидента в Солсбери.
По словам Мирзаянова, у «Новичка» имеется весьма существенный недостаток — вещество обладает высокой гидроуязвимостью, или другими словами является неустойчивым соединением. Для устойчивости «Новичку» необходимо отсутствие влажности. При этом химик отметил, что во время отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стоял туман.
«В условиях влажности применять это вещество мог только идиот», — прокомментировал он в интервью «Коммерсант FM».
Ранее ОЗХО засекретила название и состав химического вещества, которым отравились Скрипали.
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