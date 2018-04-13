Ещё
Химик: применять «Новичок» в условиях английской влажности мог только идиот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Химик: применять «Новичок» в условиях английской влажности мог только идиот 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Отравляющее вещество класса «Новичок» не было смысла применять в Англии в день 4 апреля, когда в Солсбери стоял туман. Вещество обладает высокой гидроуязвимостью — оно неустойчиво во влажной среде. Об этом рассказал Вил Мирзаянов, химик, называющий себя одним из создателей «Новичка». Использовать вещество в условиях влажности «мог только идиот», считает он.
Слова Мирзаянова были ответом на доклад экспертов ОЗХО по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает РИА Новости. В документе сказано, что отравляющее вещество имело высокую чистоту, однако его название и состав не указаны. Эти данные есть лишь в «полном и засекреченном докладе», доступном только для членов ОЗХО.
Лондон заявляет, что Скрипали были отравлены веществом, разработанным в Советском союзе. Это послужило поводом для нападок на Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту в Солсбери и считает, что обвинения — это бездоказательная провокация.
Вести.Ru: последние новости
Узбекистан увеличит количество авиарейсов в Россию Дмитрий Медведев: программа расселения аварийного завершится в этом году Заброшенные дома Испании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии221
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН86
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля14
Байкал на грани экологической катастрофы7
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»79
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение