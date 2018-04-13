Химик: применять «Новичок» в условиях английской влажности мог только идиот 

Отравляющее вещество класса «Новичок» не было смысла применять в Англии в день 4 апреля, когда в Солсбери стоял туман. Вещество обладает высокой гидроуязвимостью — оно неустойчиво во влажной среде. Об этом рассказал Вил Мирзаянов, химик, называющий себя одним из создателей «Новичка». Использовать вещество в условиях влажности «мог только идиот», считает он.
Слова Мирзаянова были ответом на доклад экспертов ОЗХО по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, передает РИА Новости. В документе сказано, что отравляющее вещество имело высокую чистоту, однако его название и состав не указаны. Эти данные есть лишь в «полном и засекреченном докладе», доступном только для членов ОЗХО.