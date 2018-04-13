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«Думаете, что вы в Таиланде?»: Максим Виторган позировал полуголым на снегу
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«Думаете, что вы в Таиланде?»: Максим Виторган позировал полуголым на снегу 

Eva.ru 44 минуты назад
Фото: Eva.ru
Популярный актер Максим Виторган недавно вернулся из семейного отпуска, который провел с женой и ребенком в Таиланде. После этого артист выложил в сеть снимок, запечатлевший его практически без одежды на стуле посреди снега.
Актер театра, кино, теле— и радиоведущий всегда мог поднять настроение своим подписчикам в микроблоге одной публикацией. Причем большинство из них отличаются приличной порцией самоиронии. Но сейчас Максим сделал это не совсем обычным способом. В одной из последних публикаций он предстал перед поклонниками практически голым, сидя на стуле с книгой и чайной чашкой в руке. «Болею за весну!» — подписал этот снимок сам Максим.
Почитатели таланта Виторгана снова по достоинству оценили его чувство юмора. Они и сами принялись писать комментарии в том же ключе, сравнивая кумира с различными персонажами. А некоторые предположили, что мужчина просто еще не отошел от отдыха на теплом курорте. «А король-то голый!» «Почти крестный отец… Дон…» «А где пузик, который еще несколько дней назад был на всех фотках с Семейного Отпуска?» «Теперь я знаю не только как выглядит Дед Мороз, но и Дядька Весна» «Юноша на шаре…» «Примёрзли?» «Мюнхгаузен? Барон!?!? Готовитесь к полёту? Одной ногой уже на ядре?» «Все ещё думаете что вы в Тае?» К слову, не все одобрили эту публикацию артиста. Часть Интернет-пользователей посчитала ее очень неудачной и даже попросила удалить этот снимок из аккаунта, чтобы не вызывать дальнейших разговоров.
Кстати, супруга Максима Ксения Собчак, переставшая скрывать лицо их ребенка, во время совместного отдыха щедро делилась снимками с сыном.
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