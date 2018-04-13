Молодые супруги-дуны вернулись в родную деревню, чтобы производить и продавать дунские домашние ткани

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 12 апреля / Синьхуа / — Ян Чэнлань — девушка народности дун из деревни Фэндэн поселка Цзайма уезда Жунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /. Она первой уехала из родной деревни на учебу и первой вернулась, чтобы основать здесь свое дело.

В марте 2016 года Ян Чэнлань и ее муж У Фанцзюнь бросили работу в городе и вернулись на родину, начав изготавливать дунские ткани домашнего производства и продавать их через Интернет. Через два года годовой оборот интернет-магазина супругов превысил 1 млн юаней, они начали поставлять продукцию в Пекин, Шанхай , а также в другие страны и регионы, включая Республику Корея Австралию . Супруги также создали ткацкую мастерскую и привлекли в нее для работы более 80 семей из окрестных деревень. Теперь они не только передают традиционные технологии ручного производства дунских тканей, но и помогают деревенским жителям бороться с бедностью.

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 12 апреля /Синьхуа/ — Ян Чэнлань — девушка народности дун из деревни Фэндэн поселка Цзайма уезда Жунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Она первой уехала из родной деревни на учебу и первой вернулась, чтобы основать здесь свое дело.

В марте 2016 года Ян Чэнлань и ее муж У Фанцзюнь бросили работу в городе и вернулись на родину, начав изготавливать дунские ткани домашнего производства и продавать их через Интернет. Через два года годовой оборот интернет-магазина супругов превысил 1 млн юаней, они начали поставлять продукцию в Пекин, Шанхай, а также в другие страны и регионы, включая Республику Корея и Австралию. Супруги также создали ткацкую мастерскую и привлекли в нее для работы более 80 семей из окрестных деревень. Теперь они не только передают традиционные технологии ручного производства дунских тканей, но и помогают деревенским жителям бороться с бедностью.

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 12 апреля /Синьхуа/ — Ян Чэнлань — девушка народности дун из деревни Фэндэн поселка Цзайма уезда Жунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Она первой уехала из родной деревни на учебу и первой вернулась, чтобы основать здесь свое дело.

В марте 2016 года Ян Чэнлань и ее муж У Фанцзюнь бросили работу в городе и вернулись на родину, начав изготавливать дунские ткани домашнего производства и продавать их через Интернет. Через два года годовой оборот интернет-магазина супругов превысил 1 млн юаней, они начали поставлять продукцию в Пекин, Шанхай, а также в другие страны и регионы, включая Республику Корея и Австралию. Супруги также создали ткацкую мастерскую и привлекли в нее для работы более 80 семей из окрестных деревень. Теперь они не только передают традиционные технологии ручного производства дунских тканей, но и помогают деревенским жителям бороться с бедностью.

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 12 апреля /Синьхуа/ — Ян Чэнлань — девушка народности дун из деревни Фэндэн поселка Цзайма уезда Жунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Она первой уехала из родной деревни на учебу и первой вернулась, чтобы основать здесь свое дело.

В марте 2016 года Ян Чэнлань и ее муж У Фанцзюнь бросили работу в городе и вернулись на родину, начав изготавливать дунские ткани домашнего производства и продавать их через Интернет. Через два года годовой оборот интернет-магазина супругов превысил 1 млн юаней, они начали поставлять продукцию в Пекин, Шанхай, а также в другие страны и регионы, включая Республику Корея и Австралию. Супруги также создали ткацкую мастерскую и привлекли в нее для работы более 80 семей из окрестных деревень. Теперь они не только передают традиционные технологии ручного производства дунских тканей, но и помогают деревенским жителям бороться с бедностью.

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 12 апреля /Синьхуа/ — Ян Чэнлань — девушка народности дун из деревни Фэндэн поселка Цзайма уезда Жунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Она первой уехала из родной деревни на учебу и первой вернулась, чтобы основать здесь свое дело.

В марте 2016 года Ян Чэнлань и ее муж У Фанцзюнь бросили работу в городе и вернулись на родину, начав изготавливать дунские ткани домашнего производства и продавать их через Интернет. Через два года годовой оборот интернет-магазина супругов превысил 1 млн юаней, они начали поставлять продукцию в Пекин, Шанхай, а также в другие страны и регионы, включая Республику Корея и Австралию. Супруги также создали ткацкую мастерскую и привлекли в нее для работы более 80 семей из окрестных деревень. Теперь они не только передают традиционные технологии ручного производства дунских тканей, но и помогают деревенским жителям бороться с бедностью.

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 12 апреля /Синьхуа/ — Ян Чэнлань — девушка народности дун из деревни Фэндэн поселка Цзайма уезда Жунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Она первой уехала из родной деревни на учебу и первой вернулась, чтобы основать здесь свое дело.

В марте 2016 года Ян Чэнлань и ее муж У Фанцзюнь бросили работу в городе и вернулись на родину, начав изготавливать дунские ткани домашнего производства и продавать их через Интернет. Через два года годовой оборот интернет-магазина супругов превысил 1 млн юаней, они начали поставлять продукцию в Пекин, Шанхай, а также в другие страны и регионы, включая Республику Корея и Австралию. Супруги также создали ткацкую мастерскую и привлекли в нее для работы более 80 семей из окрестных деревень. Теперь они не только передают традиционные технологии ручного производства дунских тканей, но и помогают деревенским жителям бороться с бедностью.

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 12 апреля /Синьхуа/ — Ян Чэнлань — девушка народности дун из деревни Фэндэн поселка Цзайма уезда Жунцзян провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Она первой уехала из родной деревни на учебу и первой вернулась, чтобы основать здесь свое дело.

В марте 2016 года Ян Чэнлань и ее муж У Фанцзюнь бросили работу в городе и вернулись на родину, начав изготавливать дунские ткани домашнего производства и продавать их через Интернет. Через два года годовой оборот интернет-магазина супругов превысил 1 млн юаней, они начали поставлять продукцию в Пекин, Шанхай, а также в другие страны и регионы, включая Республику Корея и Австралию. Супруги также создали ткацкую мастерскую и привлекли в нее для работы более 80 семей из окрестных деревень. Теперь они не только передают традиционные технологии ручного производства дунских тканей, но и помогают деревенским жителям бороться с бедностью.