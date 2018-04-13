ТПП попросила Путина создать министерство лесного хозяйства

"Лесной комплекс занимает важнейшее место в экономике страны, однако лесохозяйственная и лесопромышленная деятельность ведутся в целом малоэффективно. Со своими задачами не справляется и нынешний Лесной кодекс", — говорится в письме.

Катырин отмечает, что меньше трети лесных массивов находится в аренде, а на остальной территории практически отсутствует уход и контроль за лесами, особенно в удаленных регионах. «Имеющиеся мощности в лесной промышленности в большинстве своем не способны выпускать конкурентоспособную продукцию, особенно это относится к глубокой химической переработке древесины. За последние десятилетия не построено ни одного нового целлюлозно-бумажного предприятия», — пишет глава палаты.

"Анализ мирового опыта показывает, что успех имеется в тех странах, где есть соответствующий единый государственный орган, отвечающий за ведение и регулирование лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности", — подчеркивает Катырин.

"По мнению делового сообщества, объединенного ТПП РФ, необходимо принять принципиальное решение об образования самостоятельного единого федерального органа исполнительной власти — министерства лесного комплекса Российской Федерации , возложив на него функции координации и регулирования в лесном хозяйстве и лесной промышленности", — уверен Катырин.

В письме приводятся расчеты специалистов, утверждающих, что создание единого федерального органа позволит сформировать и реализовать единую лесную политику и обеспечит уже через 5-7 лет годовой объем ВВП отрасли около 60 миллиардов долларов, или 2,5-3% ВВП страны. При этом в этом году, по оценке ТПП, он составил около 30 миллиардов долларов.