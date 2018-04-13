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Денег на дороги для многодетных семей в Артеме не хватает
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Денег на дороги для многодетных семей в Артеме не хватает 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию Заксобрания Приморья депутаты поддержали обращение Артемовской Думы. Как сообщает PRIMPRESS, законодатели обратились в главе региона с предложением увеличить средства краевого бюджета, выделяемые муниципалитетам на обеспечение инфраструктурой участков для многодетных и молодых семей.
Как сказано в обращении артемовских депутатов, стоимость строительства подъездных дорог к 435 земельным участкам составляет 452 миллиона рублей. В бюджете Артемовского городского округа предусмотрены необходимые средства на проектирование, строительство, ремонт дорог в условиях софинансирования. Вместе с тем, размер субсидий из краевого бюджета на эти цели «крайне недостаточен».
Как отметил председатель комитета по продовольственной политике Евгений Зотов, «проблема знакома, многие муниципальные образования обращаются в связи с недостатком средств на транспортную и инженерную инфраструктуру участков для многодетных граждан. Мы примем обращение к сведению и направим губернатору свое предложение — рассмотреть возможность увеличения средств краевого бюджета на эти цели».
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