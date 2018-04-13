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В Госдуме рассказали о возможном запрете ввоза сельхозпродукции из США
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В Госдуме рассказали о возможном запрете ввоза сельхозпродукции из США 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Проект о мерах РФ в ответ на санкции США содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, заявил первый вице-спикер ГД Иван Мельников.
"В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США и (или) другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к нашей стране. Речь идет об алкогольной и табачной продукции", — сказал Мельников журналистам в пятницу.
Проект предусматривает возможность введения правительством ограничительных мер против товаров и граждан США и других стран, которые приняли аналогичные меры в отношении РФ.
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