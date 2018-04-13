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В Госдуме рассказали о целях законопроекта об ответных мерах на санкции США
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В Госдуме рассказали о целях законопроекта об ответных мерах на санкции США 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Законопроектом о мерах России в ответ на санкции США дается поручение правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизмы по замещению на российском рынке американских товаров и услуг, заявил первый вице-спикер ГД Иван Мельников.
"Законом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения", — сказал Мельников журналистам в пятницу.
Проект предусматривает возможность введения правительством ограничительных мер против товаров и граждан США и других стран, которые приняли аналогичные меры в отношении РФ.
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