В Госдуме рассказали о целях законопроекта об ответных мерах на санкции США

Иван Мельников. МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Законопроектом о мерах России в ответ на санкции США дается поручение правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизмы по замещению на российском рынке американских товаров и услуг, заявил первый вице-спикер ГД "Законом дается поручение правительству РФ и высшим должностным лицам субъектов РФ проработать механизмы по замещению на российском рынке товаров, работ, услуг американского происхождения", — сказал Мельников журналистам в пятницу. Проект предусматривает возможность введения правительством ограничительных мер против товаров и граждан США и других стран, которые приняли аналогичные меры в отношении РФ.