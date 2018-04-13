Житель Циндао воссоздает из раковин моллюсков знаменитые здания родного города

Циндао , 12 апреля / Синьхуа / — 58-летний житель Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ Цзи Чжоутун вырос на берегу моря. Уже почти 30 лет он создает уменьшенные копии знаменитых зданий родного города с точным соблюдением пропорций. В качестве строительного материала Цзи Чжоутун использует раковины моллюсков различной структуры и цвета. Его работы неизменно вызывают восхищение у всех, кто их видит.

Циндао, 12 апреля /Синьхуа/ — 58-летний житель Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ Цзи Чжоутун вырос на берегу моря. Уже почти 30 лет он создает уменьшенные копии знаменитых зданий родного города с точным соблюдением пропорций. В качестве строительного материала Цзи Чжоутун использует раковины моллюсков различной структуры и цвета. Его работы неизменно вызывают восхищение у всех, кто их видит.

Циндао, 12 апреля /Синьхуа/ — 58-летний житель Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ Цзи Чжоутун вырос на берегу моря. Уже почти 30 лет он создает уменьшенные копии знаменитых зданий родного города с точным соблюдением пропорций. В качестве строительного материала Цзи Чжоутун использует раковины моллюсков различной структуры и цвета. Его работы неизменно вызывают восхищение у всех, кто их видит.

Циндао, 12 апреля /Синьхуа/ — 58-летний житель Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ Цзи Чжоутун вырос на берегу моря. Уже почти 30 лет он создает уменьшенные копии знаменитых зданий родного города с точным соблюдением пропорций. В качестве строительного материала Цзи Чжоутун использует раковины моллюсков различной структуры и цвета. Его работы неизменно вызывают восхищение у всех, кто их видит.

Циндао, 12 апреля /Синьхуа/ — 58-летний житель Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ Цзи Чжоутун вырос на берегу моря. Уже почти 30 лет он создает уменьшенные копии знаменитых зданий родного города с точным соблюдением пропорций. В качестве строительного материала Цзи Чжоутун использует раковины моллюсков различной структуры и цвета. Его работы неизменно вызывают восхищение у всех, кто их видит.

Циндао, 12 апреля /Синьхуа/ — 58-летний житель Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ Цзи Чжоутун вырос на берегу моря. Уже почти 30 лет он создает уменьшенные копии знаменитых зданий родного города с точным соблюдением пропорций. В качестве строительного материала Цзи Чжоутун использует раковины моллюсков различной структуры и цвета. Его работы неизменно вызывают восхищение у всех, кто их видит.

Циндао, 12 апреля /Синьхуа/ — 58-летний житель Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ Цзи Чжоутун вырос на берегу моря. Уже почти 30 лет он создает уменьшенные копии знаменитых зданий родного города с точным соблюдением пропорций. В качестве строительного материала Цзи Чжоутун использует раковины моллюсков различной структуры и цвета. Его работы неизменно вызывают восхищение у всех, кто их видит.