Создатель вещества «Новичок» рассказал, почему Скрипали выжили после отравления

Специалист уверен, что отравители не имели представления о физико-химических свойствах вещества.

По мнению химика Вила Мирзаянова, который утверждает, что является одним из создателей отравляющего вещества, акт отравления совершили дилетанты, не знающие о физико-химических свойствах «Новичка». Потому что главная его особенность — гидрофобность.

— Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Они не знали физико-химические свойства этого вещества. Это вещество можно применить, только когда воздух сухой, только в этих условиях, — рассказал Мирзаянов «Коммерсантъ FM».

По его мнению, именно влажный климат разбавил концентрацию яда и привел к легкой степени отравления Скрипалей, благодаря чему они поправились и выжили.

— Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка». Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно, — уверяет химик.

Мирзаянов также уточнил, о чем говорит тот факт, что анализируемое экспертами ОЗХО вещество было без примесей, чистым. Химик утверждает, что чистый образец можно произвести в лаборатории или специально синтезировать.

— Конечно, не в любой лаборатории такое вещество можно произвести, только в высококвалифицированном центре, имеющем опыт работы с отравляющими веществами. Взял там какой-то любитель и сделал — это сказки, — подчеркнул Мирзаянов.