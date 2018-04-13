Ещё
Создатель вещества «Новичок» рассказал, почему Скрипали выжили после отравления
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создатель вещества «Новичок» рассказал, почему Скрипали выжили после отравления 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Специалист уверен, что отравители не имели представления о физико-химических свойствах вещества.
После обнародования итогов экспертизы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила выводы Великобритании о веществе, которым отравили Скрипалей, один из создателей «Новичка» рассказал о главном его свойстве.
По мнению химика Вила Мирзаянова, который утверждает, что является одним из создателей отравляющего вещества, акт отравления совершили дилетанты, не знающие о физико-химических свойствах «Новичка». Потому что главная его особенность — гидрофобность.
— Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Они не знали физико-химические свойства этого вещества. Это вещество можно применить, только когда воздух сухой, только в этих условиях, — рассказал Мирзаянов «Коммерсантъ FM».
По его мнению, именно влажный климат разбавил концентрацию яда и привел к легкой степени отравления Скрипалей, благодаря чему они поправились и выжили.
— Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка». Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно, — уверяет химик.
Мирзаянов также уточнил, о чем говорит тот факт, что анализируемое экспертами ОЗХО вещество было без примесей, чистым. Химик утверждает, что чистый образец можно произвести в лаборатории или специально синтезировать.
— Конечно, не в любой лаборатории такое вещество можно произвести, только в высококвалифицированном центре, имеющем опыт работы с отравляющими веществами. Взял там какой-то любитель и сделал — это сказки, — подчеркнул Мирзаянов.
Вечерняя Москва: последние новости
Народный календарь. 13 апреля. Чем Ипатий помогает роженицам Алексей Улюкаев получил шанс вернуться в ряды чиновников Алексей Улюкаев в последнем слове снова заявил, что он невиновен
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии221
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН86
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля14
Байкал на грани экологической катастрофы7
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»79
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение