Симоньян: за то время, пока с RT боролись на Западе, наша аудитория выросла

Министерство юстиции США ранее внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Кроме того, журналистов RT лишили аккредитации в Конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента.

"Нам недавно пришли очередные цифры исследования. Результаты говорят о том, что за то время, пока они нас гнобят… пока с нами борется весь правдорубческий свободолюбивый мир, наша аудитория в этом мире выросла на треть", — сказала Симоньян в эфире телеканала «Звезда»

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию компании Ipsos, еженедельная телеаудитория канала RT за последние два года выросла более чем на треть: на сегодняшний день 100 миллионов человек смотрят RT каждую неделю в 47 из более чем ста стран, в которых доступен телеканал.