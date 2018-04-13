Ещё
Президент Израиля призвал Польшу изучить историю холокоста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Израиля призвал Польшу изучить историю холокоста 

RT на русском 1 час назад
Президент Израиля Реувен Ривлин призвал польские власти изучить историю холокоста. Об этом информирует AFP.
Такое заявление израильский лидер сделал, выступая вместе с польским президентом Анджеем Дудой возле бывшего концентрационного лагеря Освенцим.
«Несмотря на исключительные отношения между нашими двумя народами, мы требуем, чтобы Польша взяла на себя обязанность по всестороннему изучению холокоста», — сказал Ривлин.
Агентство отмечает, что заявление было сделано в связи с принятием в Польше спорного закона об Институте национальной памяти, предусматривающего уголовную ответственность за обвинения польского народа в причастности к холокосту.
В марте стало известно, что Израиль и Польша начали официальные консультации по польскому закону о холокосте.
RT на русском: последние новости
СМИ: Трамп поручил изучить идею возвращения США в Транстихоокеанское партнёрство Симоньян: за время борьбы с RT на Западе наша аудитория выросла на треть Более 700 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света после падения дерева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии212
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН61
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»60
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля1
Путин анонсировал испытания сверхтяжелой ракеты39
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение