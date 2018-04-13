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Прокуратура выявила нарушения по итогам проверки по факту травмирования ребенка снегом в Череповецком районе
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Прокуратура выявила нарушения по итогам проверки по факту травмирования ребенка снегом в Череповецком районе 

Вологда.рф 2 часа назад
Руководство компании ООО «УправКом» получило представление прокуратуры Череповецкого района. Надзорный орган провел проверку по факту падения снега на ребенка в деревне Шулма под Череповцом.
Как выяснилось в ходе проверки, собственники Центральной, 5, в населенном пункте заключили договор на обслуживание с данной компанией. Коммунальщики, в том числе, должны были своевременно очищать снег с крыши. По информации прокуратуры Вологодской области, работы по очистке крыши дома от снега и наледи выполнялись ненадлежащим образом.
Череповецкий Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование продолжается.
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