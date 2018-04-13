Прокуратура выявила нарушения по итогам проверки по факту травмирования ребенка снегом в Череповецком районе

Руководство компании ООО «УправКом» получило представление прокуратуры Череповецкого района. Надзорный орган провел проверку по факту падения снега на ребенка в деревне Шулма под Череповцом

Как выяснилось в ходе проверки, собственники Центральной, 5, в населенном пункте заключили договор на обслуживание с данной компанией. Коммунальщики, в том числе, должны были своевременно очищать снег с крыши. По информации прокуратуры Вологодской области, работы по очистке крыши дома от снега и наледи выполнялись ненадлежащим образом.