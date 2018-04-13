Ещё
Московская область займет второе место по тепличному овощеводству в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московская область займет второе место по тепличному овощеводству в России 

Газета.Ru 1 час назад
К 2021 году Подмосковье сможет обеспечить овощами весь московский регион, передает телеканал «360».
А уже к концу 2018 года Московская область займет второе место по тепличному овощеводству в стране. Об этом в рамках подмосковного роуд‐шоу во Франции сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
"В Московской области порядка 1,7 миллиона гектаров земель, задействованных в сельхозпроизводстве. У нас серьезно развито овощеводство. Мы занимаем в настоящий момент четвертое место. По результатам этого года по вводу новых объектов в эксплуатацию мы займем второе место в стране по закрытым грунтам — теплицам", — рассказал Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона.
По словам министра, в области располагается около пяти крупных теплиц, а проектов, связанных с тепличным хозяйством, здесь несколько десятков. В текущем году Подмосковье вышло на самообеспеченность по этом виду продукции.
"На 2021 год Московская область выйдет на самообеспеченность нашего региона, и будет полностью обеспечивать Москву", — сказал Денис Булаев.
Подмосковная делегация во главе с зампредом правительства — министром инвестиций и инноваций Денисом Буцаевым находится в Лионе в рамках роуд-шоу-шоу. Областная делегация ознакомится с локальными промышленными предприятиями, медицинскими центрами и спортивными объектами.
Газета.Ru: последние новости
Почти 900 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света В минфине США рассказали об "эффективности" санкций против России Улюкаев выступил с последним словом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии212
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН61
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»60
Создатель «Новичка» жестко высказался о деле Скрипаля1
Путин анонсировал испытания сверхтяжелой ракеты39
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение