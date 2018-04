«Марсель» отпраздновал выход в полуфинал Лиги Европы роликом в стиле игры «Супер Братья Марио»

«Марсель» необычным образом отпраздновал победу над «Лейпцигом» в 1/4 финала Лиги Европы и выход в полуфинал турнира. Французский клуб на своей странице в Твиттере опубликовал видео, на котором герой популярной видеоигры «Супер Братья Марио» выбивает логотипы обыгранных соперников и проходит уровень. Соперник провансальцев по полуфиналу определится с помощью жеребьевки в пятницу.

Marseille celebrate their qualification for the Europa League semi-finals with a Mario inspired GIF. pic.twitter.com/9UzsjAPZf8

— Get French Football (@GFFN) 12 апреля 2018 г.