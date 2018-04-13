Методичность работы упаковщицы-китаянки ужаснула пользователей Сети

Левой рукой она собирает их в стопку по 10 штук, а правой закатывает в пленку и складывает в коробку.

Единственный технический девайс, который использует девушка — медный стержень, на который она нанизывает подшипники. О том, что это XXI век, а не XIX, например, свидетельствует лишь то, что работу ловкой упаковщицы мы видим на качественном цветном видео, а не на черно-белой пленке братьев Люмьер. В остальном — та же монотонность, что и на средневековых мануфактурах.

Пользователей Сети заворожила ловкость, с которой разные руки девушки делали разные операции, и …напугала отрешенность ее лица во время работы. Упаковщице принялись сочувствовать: «дешевле, чем робот. Безумие», «работа хуже, чем тюрьма», «а без камеры она, наверное, работает еще быстрее?».