Фотографии, после которых вам захочется побывать в Японии

Вряд ли есть человек, никогда не хотел посетить Страну восходящего солнца. Это государство отличается очень интересной историей и неповторимыми, чтимыми по сей день традициями. Причин, по которым стоит побывать там, тысячи. Давайте же посмотрим на некоторые из них прямо сейчас! 1. Улицы с шикарными цветущими деревьями

2. Большие красочные фонарики

3. Огромный робот у торгового центра

4. Вечерний городской уют 5. Даже во время дождя город выглядит красочным и жизнерадостным

6. Тихие маленькие улочки

7. Осака выглядит как невероятный город из будущего

9. Красивые храмы

10. Атмосферные дорожки

11. Богатая культура

12. Дорога к храму Фусими Инари

13. Японская кухня

14. Автоматы с очень вкусными напитками

15. И, конечно же, цветущие сакуры!