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Фотографии, после которых вам захочется побывать в Японии
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Фотографии, после которых вам захочется побывать в Японии 

Карельские вести 33 минуты назад
Вряд ли есть человек, никогда не хотел посетить Страну восходящего солнца. Это государство отличается очень интересной историей и неповторимыми, чтимыми по сей день традициями. Причин, по которым стоит побывать там, тысячи. Давайте же посмотрим на некоторые из них прямо сейчас! 1. Улицы с шикарными цветущими деревьями
2. Большие красочные фонарики
3. Огромный робот у торгового центра
4. Вечерний городской уют  5. Даже во время дождя город выглядит красочным и жизнерадостным
6. Тихие маленькие улочки
7. Осака выглядит как невероятный город из будущего
8. Сказочный Киото
9. Красивые храмы
10. Атмосферные дорожки
11. Богатая культура
12. Дорога к храму Фусими Инари
13. Японская кухня
14. Автоматы с очень вкусными напитками
15. И, конечно же, цветущие сакуры!
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