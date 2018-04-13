Китай сокращает вложения в госдолг США?

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика» Китай постепенно начал реализовывать свою стратегию по сбросу американских облигаций в ответ на введение протекционистских мер со стороны США

После того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары, стало очевидно, что Китаю необходимо вводить ответные меры, чтобы сместить удар со своей экономики. Пошлины лишат экономику Китая больше 50 миллиардов долларов в год. Абсолютно логично, что в ответ на такие действия США, Китай существенно сократит объемы покупки американских гособлигаций.

Китай владеет долгом США на $1,2 трлн — больше, чем любая другая страна. Когда он скупает облигации США, он эффективно предоставляет деньги США. Вашингтон использует продажи облигаций в Китае и других странах, чтобы финансировать себя.

В течение большей части прошлого года Китай увеличивал вложения в гособлигации США, показывают ежемесячные данные министерства финансов. В июне вложения увеличились максимальными темпами за шесть лет. Как сообщали «Вести. Экономика», в начале июня источники Bloomberg заявили, что Китай готов увеличивать свои вложения в казначейские облигации США при подходящих условиях.

Расходы США в этом году растут, и большинство независимых аналитиков ожидают, что налоговые поступления в США попадут под действие налоговой реформы Республиканской партии

По словам Jefferies, потребности в финансировании трежерис в 2018 г. значительно выросли по сравнению с недавней историей, поэтому министерство финансов будет искать столько источников спроса, сколько сможет найти. Поэтому даже незначительное сокращение объемов покупки гособлигаций США со стороны Китая может нанести крупнейшей экономике непоправимые последствия.

Очевидно, что Китай не решится на тотальную распродажу американских облигаций, ведь экономический коллапс, который немедленно последует за этим, никому не нужен. Достаточно будет лишь сократить объемы вложений в экономику США. Судя по динамике доходности 10-летних облигаций США, Китай уже приступил к реализации «ответного удара» по Вашингтону.