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Ущерб в миллионы. Как интернет-магазин стройматериалов обманул клиентов из Воронежа
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Ущерб в миллионы. Как интернет-магазин стройматериалов обманул клиентов из Воронежа 

Вести Воронеж 37 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Жители оплатили товар, но не получили его. Оплатили товар, но ничего не получили. Десятки людей стали обманутыми клиентами интернет-магазина. Купить стройматериалы на сайте пытались жители Воронежской, Тамбовской и Белгородской областей. Ущерб оценивают в миллионы рублей. Как обезопасить себя от мошенников в сети, читайте в нашем материале. Дом за городом для Валерия Лисунова давняя мечта. Но пока она так и остаётся мечтой. Стройка началась ещё в 2017 году, но работа встала. Оказалось, что продавец стройматериалов не довёз товар. Из-за этого сейчас страдают стены дома, поскольку сверху течёт вода. А если бы была крыша, то стены бы не разрушались, уверен Валерий. Рекламу интернет-магазина мужчина увидел на рекламных щитах. Заинтересовала акция, в рамках которой купить товар можно было зимой, а получить летом. Причём, цена была не ниже средней рыночной. — Я в течение месяца ездил туда как на работу. Мне каждый день объясняли, что какие-то проблемы с доставкой и так далее. Я понял, что никаких движений не будет. Сказал, верните деньги. Через 2 дня мне тут же привезли облицовочный кирпич, — поделился воронежец Валерий Лисунов.
Это случай — скорее исключение. Минимум 20 покупателей вообще ничего не дождались, хотя с каждого продавец взял в среднем по 300 тыс. рублей. Сделать заказ решили и журналисты «Вести-Воронеж». Однако выбранного товара в наличии не оказалось. Консультант пообещал узнать, есть ли товар на складах в Москве или Санкт-Петербурге, а затем через 30 минут перезвонить. Но ни через полчаса, ни через час продавец Руслан на связь не вышел. На сайте есть система обратного вызова, но она не работает. Никто не берёт трубку.
След простыл и в бывшем пункте выдачи. Фирма «Адмирус» минимум 5 лет располагалась в воронежском торговом центре и постепенно расширяла границы. Сразу после Нового года она переехала. Между тем, пока клиенты пытаются вернуть свои деньги, в том числе через суд, бизнесмен открыл очередной интернет-магазин. Другое название, новый номер телефона. Аесли звонят старые, обманутые им покупатели, вмиг впадает в беспамятство и говорит, что покупали у кого-то другого. На сайте фактического и юридического адресов нет. ИНН организации тоже отсутствует. На эти пункты при покупке на интернет-портале стоит обращать внимание, советуют юристы. Другие простые способы обезопасить себя — посмотреть отзывы, качество и посещаемость сайта. Правда, и это — не гарантия. Ведь часто интернет-порталы лишь информационные представители производителей. — По факту такую картину мы можем наблюдать с AliExpress. То есть это только сайт, на котором предоставляются информационные услуги. При этом, товар Вы заказываете у разных магазинов, то есть продавцы разные. Есть товары за 100 рублей. Их вроде потеряли и не жалко. А кто-то платит и по 300-400 тыс. рублей. А такие достаточно большие деньги вернуть уже очень проблематично. Поэтому, лучше переплатить, но купить в нормальном магазине, — рассказала юрист Инна Тюрина. Если всё же стали жертвой обмана — собирайте выписки со счёта и бегом в суд. Валерий Лисунов так сделал и выиграл. Правда, получить свои деньги всё равно не может, поскольку взыскать средства с фирмы не получается — у неё якобы нет денег. Мечту Валерий отложил минимум на год — в сентябре намерен брать новый кредит и снова покупать стройматериалы, но уже в другом магазине. Регина Хартюнова, Виктор Щеглов, Юрий Вахтин
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