Ущерб в миллионы. Как интернет-магазин стройматериалов обманул клиентов из Воронежа

Жители оплатили товар, но не получили его. Оплатили товар, но ничего не получили. Десятки людей стали обманутыми клиентами интернет-магазина. Купить стройматериалы на сайте пытались жители Воронежской, Тамбовской и Белгородской областей. Ущерб оценивают в миллионы рублей. Как обезопасить себя от мошенников в сети, читайте в нашем материале. Дом за городом для Валерия Лисунова давняя мечта. Но пока она так и остаётся мечтой. Стройка началась ещё в 2017 году, но работа встала. Оказалось, что продавец стройматериалов не довёз товар. Из-за этого сейчас страдают стены дома, поскольку сверху течёт вода. А если бы была крыша, то стены бы не разрушались, уверен Валерий. Рекламу интернет-магазина мужчина увидел на рекламных щитах. Заинтересовала акция, в рамках которой купить товар можно было зимой, а получить летом. Причём, цена была не ниже средней рыночной. — Я в течение месяца ездил туда как на работу. Мне каждый день объясняли, что какие-то проблемы с доставкой и так далее. Я понял, что никаких движений не будет. Сказал, верните деньги. Через 2 дня мне тут же привезли облицовочный кирпич, — поделился воронежец Валерий Лисунов.

Это случай — скорее исключение. Минимум 20 покупателей вообще ничего не дождались, хотя с каждого продавец взял в среднем по 300 тыс. рублей. Сделать заказ решили и журналисты «Вести-Воронеж». Однако выбранного товара в наличии не оказалось. Консультант пообещал узнать, есть ли товар на складах в Москве или Санкт-Петербурге , а затем через 30 минут перезвонить. Но ни через полчаса, ни через час продавец Руслан на связь не вышел. На сайте есть система обратного вызова, но она не работает. Никто не берёт трубку.