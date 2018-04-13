В Ростовской области прошел конкурс художественной самодеятельности среди полицейских

В донском главке МВД состоялся традиционный областной конкурс художественной самодеятельности среди сотрудников полиции. В этом году он посвящен 300-летию российской полиции.

В конкурсе приняли участие 25 правоохранителей из разных подразделений как Главного управления, так и территориальных органов внутренних дел. Выступали конкурсанты в нескольких номинациях: авторская песня, вокальное исполнение, дуэт, вокально-инструментальное исполнение, декламация.

По словам начальника Культурного центра Главка МВД лейтенанта внутренней службы Елены Земба, сотрудники всегда с удовольствием откликаются на подобные творческие конкурсы и рады показать свои таланты на сцене. Для многих занятие музыкой — это их хобби, на которое, к сожалению, не всегда есть время.

Выступление полицейских оценивали начальники структурных подразделений Главка и деятели искусства. Возглавил жюри заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области полковник внутренней службы Вячеслав Нагоша.

Победителям в номинациях вручили дипломы и призы. Лучшие номера включат в концертную программу Культурного центра областного Главка.