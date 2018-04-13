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Адаптация нового сотрудника: 4 лайфхака для HR-менеджера
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Адаптация нового сотрудника: 4 лайфхака для HR-менеджера 

HR-tv.ru 58 минут назад
Фото: HR-tv.ru
Вот несколько простых инструментов, которые помогут новичку быстрее адаптироваться в компании, а вам гарантируют, что сотрудник будет тратить силы на работу, а не на борьбу за выживание.
1. Вводный курс
Знать, где находится принтер, у кого попросить новый ежедневник и что делать, если пропуск не работает — не такие уж мелочи. Незнание этих вещей может доставить человеку много неприятностей.
В нашей компании есть вводный курс, на котором руководители разных департаментов (от маркетинга до административного) рассказывают, как работает организация, при каких условиях происходит повышение или премирование работника, к кому он может обратиться с той или иной просьбой, какие правила действуют в отношении клиентов и так далее. Во время такого курса новый сотрудник может задать волнующие его вопросы и быстрее разобраться в процессах компании.
2. Справочник
Маловероятно, что новый работник запомнит абсолютно все, что вы рассказали ему на адаптационном курсе. Поэтому лучше продублировать информацию в отдельном документе, к которому может обратиться работник в любое время.
Мы рассылаем новым коллегам буклет, где указываем все самое важное: время работы, порядок расположения папок и файлов на сетевых дисках, контакты различных подразделений, список полезных ресурсов и так далее.
3. Менторство
С каждым новичком общается наставник — коллега, который уже давно работает в компании, разбирается в бизнес-процессах и сможет объяснить все, что непонятно. Обычно ментора прикрепляют к сотруднику на время испытательного срока, по итогам которого наставник также дает оценку навыкам нового работника, чтобы было понятно, подходит он или нет.
4. Промежуточные встречи
Мы обсуждаем успехи и неудачи новичка, трудности и пожелания не только по итогам испытательного срока, но и во время него. Это логично: через три месяца вы можете только констатировать, что адаптация удалась или не удалась, а в течение испытательного срока вы еще можете что-то изменить.
Обычно эти встречи проходят раз в месяц при участии самого сотрудника, его наставника и руководителя. При необходимости к ним могут присоединиться и сотрудники HR-отдела. Мы стараемся, чтобы каждая из встреч была именно диалогом, а не превращалась в «разбор полетов» со стороны руководителя или наставника. У новичка может быть свой, интересный и полезный взгляд на застарелую проблему, предложения по оптимизации процессов, а иногда можно просто начинать рабочий день на час позже — и работоспособность сотрудника возрастет.
Фото Pixabay
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