Руки вверх! Кто из звезд сознательно не бреет подмышки

Правила ухода за своим телом у каждой из нас разные, некоторые основы заложили нам наши мамы еще в детстве, а вот некоторые появились из-за стереотипов. Попробуем разобраться, в чем же причина того, что волосы на теле стали абсолютно недопустимы для ухоженной девушки, а их наличие вызывает неловкость, стыд у тебя и непонимание окружающих.

Все мы жертвы рекламы. Не веришь нам и думаешь, что это точно не про тебя? Тогда взгляни на итальянскую актрису и певицу Софи Лорен

Можно ли, глядя на нее, не восхититься ее красотой, чувственностью и грацией, а увидеть только абсолютное пренебрежение эпиляцией? Едва ли. Во времена популярности Лорен никто не говорил о том, что тело должно быть гладким. Только спустя годы рекламные кампании заложили в головы молодых красавиц, что волосы на теле недопустимый изъян.

Хелены Бонем Картер , как известно, есть два амплуа: утонченной английской леди — для киноэкранов и красной ковровой дорожки — и главной городской сумасшедшей Лондона — на каждый день. Очевидно, что и для походов летом в ресторан она обычно выбирает второе: надевает сразу две пары очков и, как ты уже догадалась, не бреет подмышки. Вполне в ее духе!

Джемима Кёрктоже придерживается мнения «Что естественно, то не постыдно». Актриса и художница неоднократно появлялась на светских мероприятиях и на красных ковровых дорожках, демонстрируя всем свое простое отношение к выросшим волоскам.

На волне популярности бодипозитива стало абсолютно нормальным принятие своего тела таким, какое оно есть, со всеми его изъянами и даже с растительностью в «тех самых» местах. Убирать эти волоски или нет — дело сугубо личное, оставить их не значит совершить преступление против моды или пренебречь личной гигиеной. Чувства стеснения от своего выбора быть не должно, ведь сегодня каждая вольна поступать так, как она сама того желает.

А как ты относишься к волоскам под мышками? Полагаешь, что это щепетильный вопрос или абсолютно не имеет никакого значения?

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Фото: Globallookpress.com, Gettyimages.com, Instagram.com