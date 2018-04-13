Было — стало: куда пропал, как сейчас выглядит и чем занимается некогда самый популярный манекенщик России Данила Поляков

Данила Поляков еще несколько лет назад блистал на подиумах ведущих Домов моды. Его необычная внешность, рост и андрогинность привлекали Jean Paul Gaultier, Vivienne Westwood, John Galliano и многих других. Данилу ценили за его внутреннюю свободу и любовь к эпатажу.

Но быстро появшившаяся слава так же мгновенно покинула Полякова. Сейчас он говорит, что, возможно, всему виной была его любовь к алкоголю, которая не прекратилась и сегодня. В последние годы о Полякове если и слышно, то только в связи с его выходками. Он то голым и на шпильках прогуливается по Арбату, то показывает и рассказывает журналистам, как живет. От былого мира гламура у Полякова практически ничего не осталось.

Несколько месяцев назад Поляков на всю страну рассказывал, что сейчас он чаще всего не знает, где проведет сегодняшнюю ночь. Возможно, даже уснет на улице…

Данила редко правильно питается: его рацион сегодня лапша быстрого приготовления или же фастфуд. А внешний вид некогда красавца оставляет желать лучшего.

Все влиятельные друзья исчезли из жизни Полякова вместе с былой славой. Родная сестра Данилы волнуется за брата: новый круг общения модели не вызывает у нее доверия. Сам же Поляков откровенно на жизнь не жалуется. Он рассказывает, что ему помогают деньгами случайные прохожие или же в магазине ему другие покупатели могут оплатить покупку. Экс-модель не отказывается и принимает помощь. По словам Данилы, он не планирует обзаводиться семьей и детьми, говорит, это не его.

Как будет складываться дальше его жизнь, Поляков не загадывает, он предпочитает просто плыть по течению.

Впрочем, некоторые сомневаются, что у Данилы действительно все так плохо. По мнению людей, модель просто решил придерживаться такого эпатажного стиля, чтобы заставить о себе поговорить. Но вот только ради чего? Если благодаря такой роли у него нет ни одного контракта и работы!

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Фото:НТВ, Global Look Press, Starface.ru