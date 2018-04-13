День 13 апреля в истории

День мецената и благотворителя в России

Впервые он прошёл 13 апреля 2006 года в одном из трех парадных залов Нового Эрмитажа — Большом итальянском просвете. Инициаторами его проведения были генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и главный редактор альманаха «Русский Меценат» Аркадий Соснов.

Дата выбрана не случайно. В этот день, в 70 году до н.э., родился Гай Цильний Меценат — римский аристократ, покровитель художников, артистов и музыкантов.

Традиционно в День мецената и благотворителя проходят презентации различных благотворительных инициатив.

Всемирный День рок-н-ролла

Рок-н-ролл — это синтез различных стилей музыки: ритм-энд-блюза, буги-вуги, кантри и госпела. Считается, что первая песня в этом жанре — это композиция Билли Хэйли «Rock Around the Clock», записанная в апреле 1954 года.

Название нового направления в музыке придумал ди-джей кливлендской радиостанции Алан Фрид.

Рок-н-ролл пришелся по вкусу молодёжи и быстро преодолел границы США и распространился по странам и континентам.

60 лет назад (1958) на I Международном конкурсе пианистов им. Чайковского победил американский пианист Ван Клиберн

После победы на конкурсе Ван Клиберн стал самым популярным зарубежным исполнителем в СССР, а его пластинка с записью конкурсного выступления, выпущенная в США, стала первым произведением классической музыка, разошедшимся тиражом более одного миллиона экземпляров.

I Международный конкурс пианистов им. Чайковского, в котором приняли участие 67 музыкантов из 21 страны мира, проходил в Москве с 18 марта по 13 апреля 1958 года. Он проводился по двум специальностям: фортепиано и скрипка.

74 года назад (1944) Симферополь освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Город, который находился в фашистской оккупации 865 дней, освободили войска 4-го Украинского фронта при поддержке Черноморского флота, Азовской флотилии и крымских партизан.

Симферополь был захвачен в ночь на 2 ноября 1941 года. В городе сразу начались аресты и расстрелы населения, появились первые виселицы на центральных улицах. За время оккупации в лагере смерти, который фашисты организовали недалеко от города, были убиты более 10 тысяч человек.

С первых дней оккупации в Симферополе возникли первые подпольные организации. Подпольщикам удалось совершить свыше 60 нападений на военные объекты фашистов, взорвать 11 воинских эшелонов.

В начале апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта, Черноморский флот, Азовская военная флотилия и крымские партизаны начали Крымскую операцию.

В ночь на 13 апреля партизаны Северного соединения, проникнув в город, разгромили казармы немецкого гарнизона. Утром в Симферополь вошли танки 79-й бригады полковника П. С. Архипова и 101-й бригады подполковника М. Ф. Хромченко, а затем 27-я мотострелковая и 6-я гвардейская танковая бригады, которые освободили город.

В память об освобождении Симферополя в Сквере Победы установлен советский танк Т-34 с бортовым номером «201», который одним из первых вошел в город.

84 года назад (1934) в Чукотском море была завершена операция по спасению экипажа и участников экспедиции парохода «Челюскин».

Летом 1933 года научная экспедиция под руководством Отто Шмидта на пароходе «Челюскин» вышла в море из Мурманска . Одной из её целей была проверка возможности прохода транспортными кораблями Северным морским путём. Плавание проходило успешно, но в конце пути пароход был зажат льдами. Из-за угрозы затопления судна экипаж и члены экспедиции были вынуждены покинуть судно.

13 февраля 1934 года «Челюскин» был раздавлен льдинами и затонул. На дрейфующей льдине челюскинцы создали лагерь.

Для спасения членов экспедиции лётчики совершили невозможное: на легких самолётах они добрались до лагеря и, совершив 24 рейса, спасли попавших в беду людей.

За мужество все 104 челюскинца были награждены орденами, а отличившиеся в спасательной операции лётчики Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Иван Доронин Михаил Водопьянов первыми в стране удостоились звания Героя Советского Союза.

116 лет назад (1902) в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого отечественного троллейбуса.

Разработкой «электрического автомобиля», как тогда называли троллейбус, занималась фирма «Фрезе и К°», основанная русским изобретателем Петром Фрезе. Весил первый троллейбус 820 килограмм.

188 лет назад (1830) была завершена работа по составлению первого в истории России Полного собрания законов.

Над его составлением, по решению Николая I, четыре года работало Второе отделение императорской канцелярии под руководством Михаила Сперанского . В собрание вошли, как уже отменённые, так и действующие узаконения и судебные решения, начиная с Соборного уложения Алексея Михайловича.

В 1830 году было издано первое Полное собрание законов, в которое вошли законодательные акты с 1649 года по 12 декабря 1825 года. Второе собрание, выходившее ежегодно с 1830 по 1884 год, входили законы времен царствования Николая I и Александра II (с 1825 года по 28 февраля 1881 года). Третье собрание, издававшееся ежегодно до 1916 года, включало в себя законодательные акты с 1 марта 1881 год до конца 1913 года (время правления Александра III и Николая II ).

814 лет назад (1204) в ходе Четвертого Крестового похода был захвачен и разграблен Константинополь.

Четвёртый Крестовый поход организовал папа римский Иннокентий III, а возглавил феодал Бонифаций Монферратский. Взятию Константинополя предшествовали две достаточно напряженные осады города — летом 1203 года и в начале 1204 года.

Весной 1204 года крестоносцы приступили к организации новой осады — были засыпаны все крепостные рвы вокруг защитных стен. Католические священники пообещали отпущение грехов за участие в атаке, называя ее богоугодным делом.

Вступив в Константинополь, рыцари с небывалой жадностью и жестокостью разграбили богатейший город и практически уничтожили прежнюю величественную Византийскую империю.