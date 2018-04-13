Узбекистан и ВБ сотрудничают в сфере реализации проекта «Digital CASA»

Ташкент, 12 апреля / Синьхуа / — Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и делегация Всемирного банка во главе с директором Глобальной практики по транспорту и цифровому развитию ВБ Францем Дриз-Гроссом обсудили реализацию проекта «Digital CASA». Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского мининфокома.

В центре внимания были вопросы сотрудничества в развитии цифровой инфраструктуры, системы электронного правительства, цифровой экономики, а также повышения доступности интернета, привлечения инвестиций для развития этой сферы.

Проект «Digital CASA» направлен на создание трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети, которая свяжет страны Центральной и Южной Азии в единое информационное пространство. —0—