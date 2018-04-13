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Узбекистан и ВБ сотрудничают в сфере реализации проекта «Digital CASA»
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Узбекистан и ВБ сотрудничают в сфере реализации проекта «Digital CASA» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 12 апреля /Синьхуа/ — Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и делегация Всемирного банка во главе с директором Глобальной практики по транспорту и цифровому развитию ВБ Францем Дриз-Гроссом обсудили реализацию проекта «Digital CASA». Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского мининфокома.
В центре внимания были вопросы сотрудничества в развитии цифровой инфраструктуры, системы электронного правительства, цифровой экономики, а также повышения доступности интернета, привлечения инвестиций для развития этой сферы.
Проект «Digital CASA» направлен на создание трансграничной широкополосной телекоммуникационной сети, которая свяжет страны Центральной и Южной Азии в единое информационное пространство. —0—
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