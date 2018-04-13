Ещё
Стратегическая цель России — стать лидером западного мира, потеснив США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стратегическая цель России — стать лидером западного мира, потеснив США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В журнале «Россия в глобальной политике» Владислав Сурков опубликовал уже успевшую нашуметь статью «Одиночество полукровки». Её главный посыл в том, что сначала несколько столетий Россия шла на Восток, потом восточный вектор сменился западным. А теперь выясняется, что в последнем случае всё это было подражательством. Западом мы так и не стали, Запад нас так и не признал своим.
Понятное дело, что эта статья — реакция на нынешнее усиление конфликта Запада с Российской Федерацией — на Украине, в Сирии, в Европе, на продолжающуюся эскалацию антироссийских санкций.
Статью Суркова в данном контексте можно только приветствовать. Он ею говорит: несмотря на вызов Запада Россия сдаваться не намерена и идти на поклон Вашингтону и Брюсселю не будет. Конфронтация, так конфронтация. Отступать никто не собирается.
Если это позиция вообще всей российской политической элиты, то это просто великолепно!
Однако я никогда не смогу согласится с той идеологической базой, которую Владислав Юрьевич подводит под этот конфликт. Я отказываюсь видеть в нём цивилизационное противостояние между Западом и «самостийной» Русской цивилизацией.
Да, у нас конфликт с Западом, но при всем при этом мы должны понимать, что русские являются западным народом.
С тех пор, как наш государь Петр Первый прорубил окно в Европу, цивилизационный вектор нашего народа и нашей страны неизменно европейский. Без Петра не было бы ни Пушкина, ни Гагарина. Портрет Петра Алексеевича должен висеть в гостиной каждого русского патриота!
Великая русская культура — это западная, европейская культура и без Европы никогда не могла бы быть создана. Русский человек как культурный тип зародился в промежутке между царствованием Екатерины Второй и Александра Первого в среде русской аристократии именно благодаря западным реформам Петра.
В течение XIX века этот культурный тип был усвоен уже разночинным слоем, что, в свою очередь, дало нам Чехова, первого великого русского писателя, который не был дворянином.
Да и катастрофическая революция 1917 года пришла в Россию в европейских одеждах радикально западной «ереси»: коммунистической марксистской утопии.
Ее результатом стала европеизация уже огромных крестьянских масс (великороссов, малороссов и белорусов), которые многомиллионными толпами двинули в русские города, в эти оазисы европейства в России. Другие оазисы — дворянские гнезда — были, увы, ими по дороге сожжены.
Продолжение и углубление этой европеизации и стало подлинной причиной падения советской власти, а не какое-то там колебания цен на нефть.
Что же мы наблюдаем сейчас? Как необходимо правильно интерпретировать то, что сейчас происходит с Российской Федерацией и с русским народом, в их отношениях с Западом?
Как совершенно справедливо отмечает Сурков, перелом в этих отношениях произошел в 2014 году. Но что же такого грандиозного, превосходящего глубиной скоротечные новостные поводы, случилось в тот год?
С 2014 года началось русское Рисорджименто, воссоединение народа в одном государстве. Роль Пьемонта взяла на себя Российская Федерация. Роль коллективного Виктора Эммануила — патриотическая российская бюрократия (среди которой, кстати, есть и имя Владислава Суркова), а роль Гарибальди — «народные командиры ополчения».
Запад, по старой привычке, оставшейся еще со времен холодной войны, всё это неумно интерпретирует как какой-то «российский империализм». Поэтому отношения с Западом, естественно, вступили в конфронтацию.
Но тут главное, чтобы мы сами интерпретировали это противостояние не как извечное столкновение Руси и Запада, конфликт «православной цивилизации» с «протестантско-католической цивилизацией», или как еще какую-то отвлеченную евразийскую или славянофильскую блажь.
Русские, должны бороться не с Западом, а за своё место на Западе. Наши амбиции не должны носить антизападный, антиевропейский характер. Нашей главной амбицией должно стать стреление к лидерству в западном мире, вытеснение с этого пьедестала Соединенных Штатов Америки. Работа эта долгая, и скоро это не случится, не спорю. Может быть потребуется сто лет, а может двести или триста.
Поэтому нынешнее противостояние с ЕС и НАТО не должно интерпретироваться, как противостояние цивилизационное. На всё это мы должны смотреть просто как на ссору в благородном семействе. Сын (или дочь) подрастает, растут и его (её) амбиции, поэтому он (она) требует от родителей другого отношения к себе.
Естественно, в отношениях с Отцом-Западом не следует вести себя как российские либералы-западники, полагая, что есть только два мнения — одно Вашингтона, другое — неправильное. Мы — не Смердяковы!
Если отстаивание национальных интересов (а самый сейчас главный национальный интерес — воссоединение разделенного русского народа в одном государстве) требует конфликта с США, ЕС и НАТО, то пусть будет конфликт, и даже военный. Ничего страшного. Выдержим.
Главное, чтобы мы не стали устраивать у себя, в Российской Федерации, анти-Запад. Если Запад культивирует индивидуализм, капитализм и демократию, то нам на этом основании не надо хвататься за коллективизм, социализм и деспотизм.
Напомню, что согласно Конституции Российская Федерация является либеральной демократией, и таковой она должна оставаться даже в случае жесткого противостояния с Западом. Русского человека в его свободах никто и ничто не должно ограничивать.
И последнее. Владислав Юрьевич повел отсчет попыток российской власти примерить на себя западный кафтан с Лжедмитрия. Но первым, на мой взгляд, был все же Борис Годунов, который, напомню, хотел завести в Русском царстве университет.
Так вот, во времена Годунова на Запад — в данном случае в Англию — были направлены на учебу четверо русских юношей. Ни один из них в итоге не вернулся.
Да, тут можно говорить и о смерти Годунова, и о Смуте, но как не пытались русские послы возвратить их потом обратно — ничего не вышло. Из Европы, с Запада русский человек возвращаться не хочет.
Вот так и мы. Не сомневаюсь, что большая, подавляющая часть русских людей из Европы, с Запада возвращаться не желает и никогда не возвратится, даже если на словах будет утверждать противоположное.
Запад уже давно стал частью нас самих, нашей плотью и кровью. Поэтому в нынешнем и будущем противостоянии с Западом главное, чтобы мы не наделали глупостей, так как отречься от Запада на практике означает отречься от самих себя — от своей русскости.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Цукерберг признался в неспособности Facebook бороться с наркоторговцами Доклад ОЗХО может обернуться против самой Британии Полицейские в Аргентине обвинили мышей в пропаже 540 кг наркотиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии468
Суд изменил приговор Улюкаеву226
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники303
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии71
Новости партнеров
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение