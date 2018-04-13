Уборка, квесты и пикники. Инструкция к московским субботникам

Уже 14 апреля в Москве пройдут первые городские субботники. О том, как после зимы привести город в порядок и получить вместе с этим заряд хорошего настроения, читайте в материале портала Москва 24.

Когда? В Москве в течение всего апреля проводится общегородской месячник по благоустройству. А 14 и 21 апреля пройдут традиционные весенние субботники, на которые могут прийти все желающие: принять участие приглашают школьников, студентов и всех москвичей, которые хотят помочь сделать город чистым с приходом весны.

А что с собой? На эту тему даже не нужно ломать голову: всех пришедших обеспечат необходимым инвентарем, посадочным материалом и подробно объяснят, что и как делать. С вас, понятное дело, хорошее настроение и удобная одежда, на которую не жалко будет посадить пару пятен.

Где? В центре Москвы выделили для проведения субботников 88 мест. Убрать мусор после зимы можно будет во дворах, парках, скверах и территориях у водоемов. Например, в Таганском районе уборка пройдет на Новоспасском пруду, 21 апреля — в сквере Талалихина и около Калитниковского пруда. А в районе Арбат уборка территорий от мусора 14 апреля пройдет в сквере на Поварской улице, дом 17/19, на Новинском бульваре, дом 10/12 и на улице Новый Арбат, дом 29. 21 апреля субботник организуют в сквере на улице Знаменка, дом 12, на Смоленской набережной, дом 5/13 и в Староваганьковском переулке, дом 19.

Жители Черемушек (ЮЗАО) 14 апреля могут прийти на субботник по уборке пешеходной зоны от театра «Бенефис» до Профсоюзной улицы, дом 40, корпус 2, а также 21 апреля — в сквере имени полковника Ерастова, Хлебобулочного проезда и поймы реки Котловка. В Конькове (ЮЗАО) уборка территории пройдет 14 апреля на прудах у дома 39 по улице Островитянова, а также на улице Академика Капицы. 21 апреля — в Яблоневом саду у дома 9 по улице Академика Арцимовича и в Соловьиной роще на улице Островитянова, дом 19/22.

В Южнопортовом районе Москвы (ЮВАО) субботники проведут на Шарикоподшипниковской улице, дом 24, а 21 апреля — на набережной Кожуховского затона.

В районе Крылатское (ЗАО) оба субботника пройдут в Серебряноборском лесничестве — «Крылатском лесу». Во время проведения субботников организуют музыкальное сопровождение, а также полевая кухня и горячий чай.

В Новокосине (ВАО) широкий фронт работ в этом году решено развернуть на территории между улицей Суздальской и Носовихинским шоссе (улица Суздальская, дом 20-26). А в районе Преображенское (ВАО) субботники проведут в двух скверах: на улице Краснобогатырская и в Северном Хапиловском. Во второй заход работа переместится на 2-ю улицу Бухвостова, дом 3 и улицу Большую Черкизовскую, дом 23.

В Западном Бирюлеве (ЮАО) субботники проведут в скверах «Школьный» и «Ольгина аллея», а также у пруда по улице Булатниковская.

Уборка пройдет и на территории ТиНАО. Акция по высадке растений и уборке территории состоится 21 апреля на территории центра культуры и спорта «Ватутинки». Также особое внимание уделят паркам и площадям.

А что будет в парках? К субботникам присоединятся и 23 столичных парка, в частности, «Зарядье», сад имени Баумана, Парк Горького, «Сокольники» и «Кузьминки». Там посетители смогут не только помочь в уборке, но и принять участие в мастер-классах и квестах.

В «Зарядье» 14 и 21 апреля научат мастерить ульи для диких пчел, которые будут опылять цветы летом.

В саду имени Баумана к первому субботнику установят самодельные кормушки для птиц, а через неделю организуют детскую гаражную распродажу, где юные москвичи смогут продать свои старые книги и игрушки.

В парке Победы на Поклонной горе участников первого общегородского субботника пригласят помериться силами в спортивных семейных эстафетах и даже потанцевать. 21 апреля в парке выступит с концертом хор фронтовой песни «Поиск».

В Измайловском парке для посетителей подготовили квест-поход по экологическим тропам в поисках четырех специальных фотозон, а в Парке Горького в дни субботников пройдут пикник-вечеринки.