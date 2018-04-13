Азиатский ритейлер A. S.Watsons планирует открыть 70 магазинов в России в этому году

Санкт-Петербург , 12 апреля / Синьхуа / — Азиатский ритейлер косметики и сопутствующих товаров A. S.Watson планирует открыть 70 магазинов Watsons в России в 2018 году, сообщил сегодня генеральным директор российского филиала компании Андрей Мельников По сообщению Интерфакс , пока магазины Watsons планируется открывать только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области . В настоящее время открыто около 30 магазинов из запланированных. В этом году Watsons также запускает онлайн-торговлю в России. В интернет-магазине будет преставлено около 80 проц. товаров розничной сети. Компания A. S. Watson является членом известнейшего сянганского конгломерата CK Hutchinson Holdings. В настоящее время розничная сеть A. S.Watsons насчитывает более 6300 розничных магазинов во всем мире, в которых работает порядка 130 000 сотрудников. —0—