Служи, негодник. К столетию российских военкоматов

Обозреватель Sobesednik.ru — об очередном весеннем воинском призыве.

В апреле стартовал весенний призыв, но не простой, а юбилейный. 8 апреля 1918-го у нас в стране открылись первые военные комиссариаты. Соответственно в этом году заведения, которыми пугают отстающих студентов, отмечают 100-летие. К такой дате военно-обязанным подготовили подарки.

Например, теперь призывать на службу можно и тех, кого ранее признали ограниченно годным. Вдруг, скажем, маловидящий человек сделал операцию на глазах. Книжки-учебники почитать еще успеет, сначала пусть послужит.

Впрочем, попадание излечившихся на службу пока носит добровольный характер, но стратегические планы на эту поправку в законе военные не раскрывают.

Еще один сюрприз подготовили призывникам в Госдуме . Депутаты одобрили в первом чтении инициативу, по которой потенциальный солдат должен будет не ждать повестку, а являться за ней в военкомат лично. Если нет — добро пожаловать в список уклонистов.

Плюс ко всему в марте Владимир Путин подписал указ о военных сборах. Уволенные со службы в запас теперь рискуют загреметь обратно — даже двое несовершеннолетних детей не спасут.

Казалось бы, армия давно стремится стать профессиональной. Еще в 2014-м число контрактников превысило число срочников, о чем с гордостью доложил зам. министра обороны Николай Панков. Но в последний раз призывников набрали всего 134 тысячи.

Трудно представить, как одно может расти без другого. Ведь именно искушаемые срочники пополняют ряды контрактников активнее всего.

Многим знакомо: через полгода командир роты внезапно мягчеет, приглашает солдата в кабинет и начинает задушевно расписывать прелести службы за зарплату. Более того, плохие условия в казарме часто становятся аргументом для того, чтобы солдат скорее согласился все в одночасье переменить.

Так что военкоматы можно поздравить с первым крупным юбилеем. Проработают в прежнем виде еще 100 лет — никуда не денутся. Как и мы — от них.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.