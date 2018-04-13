7 загадочных природных явлений, которым нет объяснения 

Гигантские каменные головы Моаи или истуканы острова Пасхи — гигантские каменные головы, которые появились словно из неоткуда и не понятно с какой целью использовались. Всего на острове в южной части Тихого океана, принадлежащий Чили, находится 997 статуй высотой от пяти до семи метров. Причем некоторые из них разбросаны в хаотичном порядке, а другие выстроены стройными рядами. Существует гипотеза, что древние жители острова таким образом чтили память умерших предков, однако эти предположения так и не нашли своего подтверждения. Рисунки Наска Линии Наска, представляющие собой не просто каракули, а настоящие произведения искусства, нарисованы на песке в Перу древними людьми, но никто не знает, зачем это было сделано. На перуанских равнинах есть и геометрические фигуры, и изображения животных, людей или растений. Редко встречаются начертания, напоминающее нечто космическое и внеземное. Археологи предположили, что эти линии, так называемые геоглифы, были частью астрономического календаря, но затем опровергли свою версию. Движущие камни Камни в Долине Смерти, которые скользят по земле под действием таинственной силы, также привлекают внимание ученых со всего мира. Все это действо происходит в области Рэйстрек-Плайя в Долине Смерти, Калифорнии и продолжается все время, пока этого никто не видит. Геологи попытались проследить за 30 камнями, весом до 25 килограммов и определили, что 28 из них за семь лет сдвинулись более чем на 200 метров. Они также смогли вычислить скорость перемещения булыжников и время года, когда камни двигались активнее. Оказалось, что они в основном передвигались в зимний период и скорость такого перемещения составляла около 1 метра в секунду. «Глаз Сахары» Структура Ришат (бошльше известная как «Глаз Сахары») — это уникальное геологическое образование диаметром около 50 метров, появившееся посреди самой жаркой в мире пустыни. Это образование, отливающее всеми оттенками синего, действительно напоминает человеческий глаз и до сих пор не дает покоя многим ученым. Предполагалось, что структура появилась в результате падения метеорита, а по другой версии — это вершина давно потухшего вулкана. Как бы там не было, но до сих пор людям так и не удалось объяснить происхождение загадочного «Глаза». Каменные сферы Гигантские каменные шары Коста-Рики тоже не дают покоя светилам науки. И до сих пор остается непонятным, зачем древним людям, населяющим эту землю, понадобилось создавать более сотни шаров из камня, многие из которых достигали около 2 метров в диаметре. Выдвигалось множество гипотез, вплоть до исчезнувших цивилизаций и внеземных существ, однако ни одна из них так и не нашла своего подтверждения. Озеро Хиллер Данное озеро ученые обнаружили в далеком 1802-м году в одной из австралийских пустынь и с тех самых пор безуспешно пытаются разгадать, что именно окрашивает его воды в насыщенно розовый цвет. Логичнее всего, что на это влияют какие-то бактерии, водоросли или микроорганизмы, однако неоднократные анализы воды показывали, что в водоеме ничего такого нет. Некоторые скептики пытались даже утверждать, что это все иллюзия и очередной обман зрения, но успокоились сразу же после того, как попробовали набрать воду из этого озера в стеклянные бутылки и удостоверились, что ее оттенок действительно необычный. Шаровые молнии Огненные шары, появляющиеся в небе во время грозы или молнии, тоже не оставляют равнодушными сотни людей. Среди них находятся и те, кто считает это явление обычным мифом, ведь многим не удавалось ни разу увидеть нечто подобное. Однако некоторые очевидцы утверждают, что шаровые молнии, представляющие собой светящуюся сферу, действительно появляются во время грозы, а также могут проходить сквозь стекла или дымоход. Фото: Shutterstock