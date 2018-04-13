Одна из крупнейших IT-компаний России подала в суд на Центробанк

Одна из крупнейших IT-компаний, «Ланит», подала иск к Центробанку : тот отказался от договора с компанией, по которому та должна была разработать Перспективную платежную систему (ППС) для Банка России. «Ланит» требует признать отказ ЦБ от договора недействительным, говорится в картотеке арбитражных дел.

ЦБ предоставляет платежные услуги банкам и органам государственной власти. В 2014 г. регулятор задумал поменять платежную систему на новую, которую назвал «перспективной». Действующей платежной системе ЦБ уже более 25 лет, регулятор постепенно добавляет в нее различные сервисы, рассказывает сотрудник банка. Сейчас система многоуровневая, продолжает он, однако ЦБ захотел работать проще и вести счета всех банков в едином пространстве — это позволило бы ускорить и упростить расчеты.

В презентации Центробанка говорится, что ППС предполагает единое централизованное IT-решение, время работы с 1.00 до 21.00, инструменты управления ликвидностью, единые справочник участников и тарифы. Сейчас банки могут использовать сервис срочных (БЭСП) и несрочных платежей. Первый предполагает валовую обработку платежей в режиме реального времени, второй — пакетный, или рейсовый, режим обработки. БЭСП более продвинутая, но не позволяет отправлять много документов сразу, а такой запрос регулятору был, рассказывает сотрудник банка. Кроме того, ППС должна обеспечить мгновенность расчетов.

ППС по плану ЦБ должна быть запущена с июля этого года, а с 2019 г. регулятор планирует использовать только ее. Конкурс на ее создание в 2014 г. выиграл «Ланит», а построение системы планировалось завершить в первой половине 2017 г., сообщал Центробанк. «Ланит» должен был разработать техническую платформу для бесперебойного проведения платежей и расчетов участников системы вне зависимости от их географического расположения и часового пояса, говорилось в пресс-релизе регулятора.

Центробанк планировал, что в системе будут использованы компоненты программного обеспечения отечественного и зарубежного производства, за основу была взята система итальянской компании SIA S. p. A., указывалось в сообщении регулятора.

Сумма конкурса составила примерно 2 млрд руб., указывал в 2014 г. портал CNews . За несколько лет ЦБ успел заплатить «Ланиту» примерно 1,5 млрд руб., отмечают два собеседника «Ведомостей» , знакомых с ходом создания системы, но в конце 2017 г. стало понятно, что регулятора система не устраивает, и он отказался ее использовать.

Сумму контракта и сколько денег по нему было выплачено, ни «Ланит», ни ЦБ не раскрыли. Исков Центробанка к «Ланиту» в картотеке суда «Ведомостям» найти не удалось. Представитель регулятора не ответил на вопрос, подавал ли ЦБ какие-либо иски к IТ-компании.

Скорее всего «Ланит» деньги получил, но вряд ли больше половины суммы контракта, предполагает источник в руководстве крупной IT-компании на основе собственного опыта реализации крупных проектов, в том числе с ЦБ. Он полагает, что «Ланит» мог получить авансовые платежи и деньги на покупку лицензии на итальянскую систему.

Внедрить систему SIA оказалось невозможно, выбор был изначально неудачный, считает один из собеседников «Ведомостей», знающий, как шла разработка системы. Еще четыре собеседника «Ведомостей», знающих, как создавалась ППС, указывают, что «Ланит» не успел в обозначенный срок.

Центробанк решил не переносить дедлайн и доделать проект своими силами, рассказывают два собеседника «Ведомостей». Изначально предполагалось построить новую систему, теперь для запуска ППС будет перестроена действующая платформа, указывает один из них.

«Срок реализации проекта — 2 июля 2018 г., и мы рассчитываем, что, несмотря на расторжение договора с ЗАО «Ланит», сервис будет запущен в срок», — заявил представитель ЦБ. Он добавил, что «Ланит» неоднократно нарушал сроки исполнения и требования к качеству работ, предусмотренные договором. В чем заключались эти нарушения, он уточнять не стал.

Создание перспективной платежной системы — чрезвычайно сложный IT-проект, который практически не имеет аналогов в мире, объясняет происходящее представитель «Ланита». По его словам, за три года компания проделала с ЦБ огромную совместную работу, собрала детальные требования к системе и разработала существенную часть программного обеспечения для запуска системы в постоянную эксплуатацию. «Ланит» предпринял все усилия, чтобы выполнить проект в срок, продолжает представитель компании, считает, что срыв сроков произошел не по его вине, а контракт расторгнут неправомерно.

«Ланит» — один из крупнейших IT-холдингов России . По итогам 2016 г. с выручкой 114 млрд руб. «Ланит» занял 2-е место в рейтинге крупнейших российских IT-компаний по версии CNews Analytics. Помимо одноименного интегратора в его структуру входят крупные дистрибуторы Treolan и diHouse.