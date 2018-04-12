Ещё
ЦСР Кудрина предложил ввести мораторий на «вредные» для бизнеса законы и удвоить число предпринимателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦСР Кудрина предложил ввести мораторий на «вредные» для бизнеса законы и удвоить число предпринимателей 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложил стратегию развития России с 2018-го до 2024 года по семи ключевым направлениям. Одно из них касается развития предпринимательства в стране.
Эксперты ЦСР считают, что государство должно предоставить каждому россиянину возможность заняться бизнесом. При этом инициатива предпринимателей должна поощряться, а не наказываться, указывают они. К 2024 году ЦСР предлагает обеспечить в России свободу предпринимательства.
Среди конкретных предложений ЦСР — доведение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 40% и сокращение госсектора до 25% к 2030 году. Число россиян, желающих заниматься бизнесом, к этому времени должно вырасти вдвое.
Для этого необходимо максимально упростить процедуру открытия бизнеса, а именно позволить делать это «из дома или офиса». Любой обмен информацией между предпринимателями и госорганами должен проходить в электронной форме. Составлением отчетности обязана будет заниматься ФНС, единственной обязанностью бизнеса перед налоговиками станет предоставление достоверных данных в срок.
цср  «В течение первого года работы для нового бизнеса будут действовать налоговые каникулы. Сократится число функций и органов контроля и надзора, если на предприятии нет риска вредя здоровью людей. С запуском реформы будет введен трехлетний мораторий на любые законодательные изменения, которые могут осложнить положение малого и среднего бизнеса».
Также ЦСР предлагает запретить государству вход на конкурентные рынки и оставить там только частные компании. Если государство не сможет доказать, что его присутствие в предприятии необходимо, оно обязано будет продать свою долю, считают авторы стратегии.
Кроме того, эксперты предлагают ввести уроки предпринимательства в школах. И школьные, и университетские программы должны быть направлены на решение нестандартных задач, считают в ЦСР, а молодые предприниматели — получать поддержку властей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал увеличить долю малого бизнеса в экономике до 40% и защитить предпринимателей от давления
В прошлом году Кудрин заявлял, что открыть свое дело хотят лишь 2% россиян, а 20% считают предпринимательство рискованным занятием. Тогда он призвал уменьшить долю государства в экономике и сделать конкурентные рынки недоступными для госкомпаний.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
Суд повторно отправил совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина под домашний арест Максим Ильяхов рассказал, как сформулировать миссию компании В Корее создали робота, заставляющего интровертов общаться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии468
Суд изменил приговор Улюкаеву226
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники303
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии71
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение