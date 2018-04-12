ЦСР Кудрина предложил ввести мораторий на «вредные» для бизнеса законы и удвоить число предпринимателей

Фото: iStock

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предложил стратегию развития России с 2018-го до 2024 года по семи ключевым направлениям. Одно из них касается развития предпринимательства в стране.

Эксперты ЦСР считают, что государство должно предоставить каждому россиянину возможность заняться бизнесом. При этом инициатива предпринимателей должна поощряться, а не наказываться, указывают они. К 2024 году ЦСР предлагает обеспечить в России свободу предпринимательства.

Среди конкретных предложений ЦСР — доведение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 40% и сокращение госсектора до 25% к 2030 году. Число россиян, желающих заниматься бизнесом, к этому времени должно вырасти вдвое.

Для этого необходимо максимально упростить процедуру открытия бизнеса, а именно позволить делать это «из дома или офиса». Любой обмен информацией между предпринимателями и госорганами должен проходить в электронной форме. Составлением отчетности обязана будет заниматься ФНС , единственной обязанностью бизнеса перед налоговиками станет предоставление достоверных данных в срок.

цср «В течение первого года работы для нового бизнеса будут действовать налоговые каникулы. Сократится число функций и органов контроля и надзора, если на предприятии нет риска вредя здоровью людей. С запуском реформы будет введен трехлетний мораторий на любые законодательные изменения, которые могут осложнить положение малого и среднего бизнеса».

Также ЦСР предлагает запретить государству вход на конкурентные рынки и оставить там только частные компании. Если государство не сможет доказать, что его присутствие в предприятии необходимо, оно обязано будет продать свою долю, считают авторы стратегии.

Кроме того, эксперты предлагают ввести уроки предпринимательства в школах. И школьные, и университетские программы должны быть направлены на решение нестандартных задач, считают в ЦСР, а молодые предприниматели — получать поддержку властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин призвал увеличить долю малого бизнеса в экономике до 40% и защитить предпринимателей от давления

В прошлом году Кудрин заявлял, что открыть свое дело хотят лишь 2% россиян, а 20% считают предпринимательство рискованным занятием. Тогда он призвал уменьшить долю государства в экономике и сделать конкурентные рынки недоступными для госкомпаний.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!