Фотограф из Венесуэлы выиграл конкурс World Press Photo

ГААГА , 12 апреля. / ТАСС /. Снимок фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта признан лучшим по версии World Press Photo. Церемония объявления победителей и призеров престижного международного конкурса прошла в четверг вечером в Амстердаме

На фотографии запечатлен горящий бегущий мужчина в противогазе — 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса, принимавший участие в антиправительственных манифестациях в Каракасе 3 мая 2017 года. Его одежда загорелась, когда взорвался топливный бак подожженного рядом мотоцикла. С ожогами первой и второй степени он был доставлен в госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь.

"Фотография года должна рассказывать о событии, которое достаточно важно, и которое в то же время вызывает вопросы", — отметила председатель жюри Магдалена Херрейра, поясняя сделанный выбор. «Это классический снимок, однако в то же время он несет в себе удивительную энергию и динамику, — подчеркнула она. — Его отличают цвета, композиция и сила». Все это вызывает у меня очень сильные эмоции".

Со своей стороны член жюри из Турции Бюлент Килич обратил внимание на небольшую деталь на снимке. «На стену нанесено небольшое изображение пистолета, и надпись „paz“ рядом. Это означает „мир“. Это делает фотографию еще сильнее», — заметил он.

За титул «Фотография года» вели борьбу еще пять снимков, в том числе сделанные в ходе битвы за Мосул и во время теракта в Лондоне.