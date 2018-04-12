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Фотограф из Венесуэлы выиграл конкурс World Press Photo
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Фотограф из Венесуэлы выиграл конкурс World Press Photo 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ГААГА, 12 апреля. /ТАСС/. Снимок фотографа из Венесуэлы Роналдо Шемидта признан лучшим по версии World Press Photo. Церемония объявления победителей и призеров престижного международного конкурса прошла в четверг вечером в Амстердаме.
На фотографии запечатлен горящий бегущий мужчина в противогазе — 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса, принимавший участие в антиправительственных манифестациях в Каракасе 3 мая 2017 года. Его одежда загорелась, когда взорвался топливный бак подожженного рядом мотоцикла. С ожогами первой и второй степени он был доставлен в госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь.
"Фотография года должна рассказывать о событии, которое достаточно важно, и которое в то же время вызывает вопросы", — отметила председатель жюри Магдалена Херрейра, поясняя сделанный выбор. «Это классический снимок, однако в то же время он несет в себе удивительную энергию и динамику, — подчеркнула она. — Его отличают цвета, композиция и сила». Все это вызывает у меня очень сильные эмоции".
Со своей стороны член жюри из Турции Бюлент Килич обратил внимание на небольшую деталь на снимке. «На стену нанесено небольшое изображение пистолета, и надпись „paz“ рядом. Это означает „мир“. Это делает фотографию еще сильнее», — заметил он.
За титул «Фотография года» вели борьбу еще пять снимков, в том числе сделанные в ходе битвы за Мосул и во время теракта в Лондоне.
World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель — поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели более 73 тыс. снимков, сделанных 4,5 тыс. фотографами из 125 стран. В число победителей и призеров в этом году вошло 42 фотографа из 22 стран, в том числе россиянка Татьяна Виноградова, которая заняла третье место в категории «Люди» с серией снимков «Девочки».
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