Правительство Таджикистана изучает проект маршрута железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан

Душанбе, 12 апреля / Синьхуа / — Министерство транспорта Таджикистана предложило правительству проект маршрута таджикского участка железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан.

Маршрут таджикского участка этой дороги пролегает через районы Дж. Балхи, Джайхун и Нижний Пяндж . После одобрения государственной комиссией этого проекта начнется разработка технико-экономического обоснования. Будет, в частности, определена протяженность дороги, количество мостов и тоннелей.

Меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран. —0—