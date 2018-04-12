Правительство Таджикистана изучает проект маршрута железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан 

Душанбе, 12 апреля /Синьхуа/ — Министерство транспорта Таджикистана предложило правительству проект маршрута таджикского участка железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан.
Маршрут таджикского участка этой дороги пролегает через районы Дж. Балхи, Джайхун и Нижний Пяндж. После одобрения государственной комиссией этого проекта начнется разработка технико-экономического обоснования. Будет, в частности, определена протяженность дороги, количество мостов и тоннелей.
Меморандум о строительстве железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан был подписан в марте 2013 года президентами трех стран. —0—