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Как советские партизаны клином «вышибали» немецкие эшелоны
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Как советские партизаны клином «вышибали» немецкие эшелоны 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
По данным историков, за всю историю Великой Отечественной войны, в партизанском движении на территории СССР, оккупированной гитлеровцами, приняли участие свыше миллиона военнослужащих и гражданских лиц. Партизанами были уничтожены сотни тысяч вражеских солдат и офицеров, пущены под откос сотни гитлеровских составов с вооружением, продовольствием, боеприпасами и живой силой.
Клином «вышибали» гитлеровские эшелоны
В 1943 году в Белоруссии в ходе проведений операций «Рельсовая война и „Концерт“ партизаны на месяц остановили движение гитлеровских поездов. Параллельно с этим уничтожали вражескую армию и боевую технику. За этот период народными мстителями было убито порядка 30 тысяч гитлеровцев, разрушено свыше 70 мостов. Партизанский умелец Т. Е. Шавтулидзе придумал и смастерил специальный клин, при помощи которого поезда пускались под откос. Клин крепили незадолго до прибытия эшелона. Наезжая на него, состав в результате крушения уничтожался полностью, чего не бывало даже после подрыва поездом минами.
Воевали с немцами на их же танках
Нередко вследствие нехватки оружия партизаны изготавливали его сами. Наибольшей популярностью у умельцев пользовался пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) — из-за простоты его устройства. Среди партизан было немало людей смекалистых и понимающих толк во взрывотехнике — они умели делать мины, секрет обезвреживания которых знали лишь сами изготовители. Некоторые партизанские бригады занимались и ремонтом подорванных вражеских танков, формировали из налаженных гитлеровских минометов артдивизионы. У партизан имелись даже самодельные гранатометы.
Батька Минай и партизанский край
Бывший директор картонной фабрики Минай Шмырев со своей партизанской бригадой в 1942 году создали в Белоруссии Сурожский партизанский край, выбив гитлеровцев из 15 сел. Партизаны на протяжении полутора лет давали отпор гитлеровцам, пока эта территория не была занята основными силами Красной Армии. У Батьки Миная немцы расстреляли четверых детей, сестру и тещу.
Заслон Заслонова
Железнодорожник Константин Заслонов в течение 3 месяцев вместе с товарищами-подпольщиками, работая в паровозном депо в Орше, подорвал 93 фашистских эшелона — партизаны маскировали мины под куски угля. Впоследствии он создал партизанский отряд, переманивший к себе 5 гарнизонов коллаборационистов РННА
Как действовали „Победители“
За лето 1942 года спецотряд партизан „Победители“ под командованием офицера НКВД Дмитрия Медведева в более чем 120 операциях уничтожил 11 генералов, 2 тысячи гитлеровцев и 6 тысяч коллаборационистов, пустил под откос свыше 80 вражеских эшелонов.
Степной рейд Михаила Наумова
В результате проведенного с февраля по апрель 1943 года Степного партизанского рейда под командованием офицера НКВД Михаила Наумова народные мстители в течение 65 дней прошли по тылам противника по территориям 8 областей — от Курской до Киевской (2379 км). За проведение уникальной в своем роде боевой операции М. И. Наумова произвели в генерал-майоры и присвоили ему звание Героя Советского Союза. Потом Наумов провел еще три масштабных партизанских рейда.
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