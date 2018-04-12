Фонд развития моногородов запускает образовательный проект для управленцев

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Образовательные семинары и конференции для управленцев из 319 моногородов пройдут с мая по июнь в рамках нового проекта Фонда развития моногородов (ФРМ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ФРМ.

"Фонд развития моногородов объявляет о старте нового федерального проекта «Академия развития моногородов». На первом этапе проекта в мае — июне 2018 года в Екатеринбурге , Набережных Челнах, Новосибирске Хабаровске и Москве пройдут однодневные образовательные семинары-конференции для всех 319 российских моногородов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в мероприятиях примут участие команды, которые управляют проектами развития моногородов, а также представители органов власти и предприниматели. «Проект „Академия развития моногородов“ стал логичным продолжением длительной обучающей программы для управленческих команд 319 российских монопрофильных муниципальных образований», — отметили в пресс-службе.

За последние три года фонд сформировал и обучил на базе РАНХиГС и бизнес-школы «Сколково» команды, управляющие проектами развития моногородов. Планируется, что в ходе обучения команды узнают о проектном управлении, способах повышения качества городской среды и инструментах продвижения своих территорий. Кроме того, предприниматели получат информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.