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Фонд развития моногородов запускает образовательный проект для управленцев
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Фонд развития моногородов запускает образовательный проект для управленцев 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Образовательные семинары и конференции для управленцев из 319 моногородов пройдут с мая по июнь в рамках нового проекта Фонда развития моногородов (ФРМ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ФРМ.
"Фонд развития моногородов объявляет о старте нового федерального проекта «Академия развития моногородов». На первом этапе проекта в мае — июне 2018 года в Екатеринбурге, Набережных Челнах, Новосибирске, Хабаровске и Москве пройдут однодневные образовательные семинары-конференции для всех 319 российских моногородов", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в мероприятиях примут участие команды, которые управляют проектами развития моногородов, а также представители органов власти и предприниматели. «Проект „Академия развития моногородов“ стал логичным продолжением длительной обучающей программы для управленческих команд 319 российских монопрофильных муниципальных образований», — отметили в пресс-службе.
За последние три года фонд сформировал и обучил на базе РАНХиГС и бизнес-школы «Сколково» команды, управляющие проектами развития моногородов. Планируется, что в ходе обучения команды узнают о проектном управлении, способах повышения качества городской среды и инструментах продвижения своих территорий. Кроме того, предприниматели получат информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах.
По данным фонда, среди выступающих на семинарах-конференциях будут эксперты из профильных министерств, Центра проектного менеджмента РАНХиГС, Корпорации малого и среднего предпринимательства, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, а также КБ «Стрелка». Также запланированы дискуссии, воркшопы, индивидуальные консультации. Специально для проекта разработана деловая игра, посвященная поискам инвестора, чтобы власти и предприниматели могли обсудить подходы к сотрудничеству и выявить результативные стратегии коммуникации.
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