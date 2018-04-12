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Народный календарь. 13 апреля. Чем Ипатий помогает роженицам
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Народный календарь. 13 апреля. Чем Ипатий помогает роженицам 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В этот день поминали святого Ипатия. Знаменитый праведник, епископ города Гангры в Малой Азии, принял мученическую смерть. После того, как на Никейском соборе были приняты основные догматы христианства, он подвергся нападению раскольников и был забит заживо копьями и камнями, а затем сброшен в болото.
Тело святого нашли жители города и похоронили с почестями. Душа невинно убиенного была такой светлой и доброй, что после смерти на его могиле стали совершаться чудеса и он простил даже своих обидчиков: в частности, обрела веру и исцелилась от безумия женщина, что была одной из напавших на него. На Руси же Ипатию молились те, кто хотел избавиться от бесплодия, жаждал прибавления в семье. Считалось, что молитва Ипатию помогает при родах — святой останавливал кровотечение, а также… увеличивал количество грудного молока. Помимо прочего, Ипатий мог справиться и с домовым, который проказничал с предыдущего дня Иоанна: по молитве святому хранитель домашнего очага приходил в себя и переставал бедокурить.
В некоторых областях России день Ипатия называли Огнищем. Это — явные пережитки язычества, но, тем не менее, даже в христианскую пору люди, рожденные в этот день, должны были отправиться в поле, отнести туда углей в горшке и развести там костер — «огнище». Через него крестьяне перекидывали бороны и сохи, а также всякий другой инструмент, чтобы он работал исправно и служил долго.
Считалось, что на Ипатия утром если задождит — быть и лету дождливым, а солнечный день — примета солнечного лета. Кроме того, люди верили, что:
— Если на Ипатия не щебечут птицы — долго не будет тепла;
— Вода в реке пенится — к дождям;
— Туман повис — к засухе;
— Тихо и безветренно днем — значит, будут еще заморозки.
— Именины в этот день отмечают Анна, Вениамин и Иван, Иннокентий, Иосиф и, конечно, обладатель редкого ныне имени Ипатий.
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