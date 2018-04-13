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Россия призвала Польшу прекратить снос советских памятников
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Россия призвала Польшу прекратить снос советских памятников 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Москва призывает Варшаву прекратить снос мемориалов советским солдатам. С таким заявлением на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене выступил постпред РФ при этой организации Александр Лукашевич.
"Вновь обращаемся к властям Польши с призывом прекратить разрушать мемориалы тем, кто отдал свои жизни за польский народ, нес свободу узникам нацистских концлагерей", — сказал российский дипломат. Он напомнил, что 11 апреля отмечался Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, поэтому поднятый вопрос «приобретает еще большую актуальность». Лукашевич также призвал Варшаву к «действенным мера по пресечению осквернения воинских захоронений», передает ТАСС.
Постпред рассказал, что за 2015-2016 годы на Польшу пришлись 53 из 79 случаев противоправных действий в отношении советских мемориальных объектов за рубежами РФ. «И, к сожалению, это происходит фактически с благословения либо при полном бездействии польского государства», — констатировал он.
Снос советских памятников в Польше активизировался из-за поправок к закону о запрете пропаганды коммунистического и иного тоталитарного строя (так называемый закон о декоммунизации)", отметил Лукашевич.
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