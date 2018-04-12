Эль Чапо, Эскобар и еще 9 самых богатых и жестоких наркобаронов в мире

Компания Curve Digital анонсировала релиз видеоигры, основанной на криминальной жизни знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Ее выход состоится через год, весной 2019 года.

Криминальная история жизни всемирно известного преступника порой настолько невероятна, что превосходит даже здравый смысл, так что ей самое место в кино. Но, помимо Пабло Эскобара, мир знавал еще по крайней мере десять столь же дерзких, жестоких и невероятно богатых наркобаронов.

Источник: playboyrussia.com Фрэнк Лукас

Состояние: 50 миллионов долларов.

Фрэнк Лукас до сих пор жив, и ему 87 лет, что крайне нехарактерно для преступника его уровня. Состояние нажил, перевозя во время войны во Вьетнаме килограммы героина из Азии в США , пряча наркотики в гробах погибших американских солдат. В 70-х его арестовали и приговорили к 70 годам заключения, но он смог сдать своих подельников, что привело более чем к ста арестам. Отсидев 5 лет, Лукас вышел на свободу, но через год вновь попался, на этот раз на покупке кокаина. Вышел в 1991 году.

По мотивам его биографии был снят фильм «Гангстер» (кадры из фильма выше).

Хосе Фигероа Агосто

Состояние: 100 миллионов долларов.

Хосе Фигероа Агосто также известен под псевдонимами Джуниор Капсула и Пабло Эскобар Карибских островов, контролировал поставки колумбийского кокаина в США через Пуэрто-Рико Доминиканскую республику . Как и подобает настоящему наркобарону, в 1999 году Хосе убежал из тюрьмы, когда его приговорили к 209 годам заключения, несколько раз менял внешность и давал большие взятки полиции, чтобы его вновь не упекли за решетку. В настоящее время Хосе отбывает срок, а его 100 миллионов находятся в укромном месте, известном только ему одному.

Никки Барнс

Состояние: 105 миллионов долларов на продаже героина.

Как и многие наркоторговцы, Барнс и сам был не прочь посидеть на веществах. Он стал употреблять героин еще в юном возрасте. Потом он все-таки решил, что лучше продавать наркотики, чем их покупать. Так и началась его бурная карьера.

В 70-х годах он лично провозгласил себя Мистером Неприкасаемым из-за многочисленных арестов, которые ни к чему не приводили, ему всегда удавалось выпутываться. Этим он сильно разозлил полицию и президента Америки Джимми Картера

Барнса посадили в тюрьму на пожизненное. Наркоторговец помогал правосудию, долгое время работая информатором. За выслугу лет он был помилован и выпущен на свободу в 1998 году.

Пол Лир Александер

Состояние: 170 миллионов на продаже кокаина.

Пол Лир Александер, или просто Ель Парито Локо, работал одно время информатором Управления по борьбе с наркотиками. В то самое время он активно расширял свой бизнес, сдавая конкурентов и устанавливая прочные связи для собственного дела.

В 2010 году сбежал из бразильской тюрьмы и до сих пор находится в розыске.

Фривей Рик Росс

Состояние: более 600 миллионов долларов.

В 80-х годах торговал крэком и заработал более полумиллиона долларов. В 1996 году был осужден на пожизненный срок, который сначала сократили до 20 лет. В итоге был освобожден через 10 лет за «образцовое поведение».

Больше известен тем, что подал в суд на рэпера Рико Росса за то, что тот воспользовался его псевдонимом.

Рафаэль Каро Кинтеро

Состояние: более 650 миллионов долларов.

Рафаэль Каро Кинтеро — основатель мексиканского наркокартеля Гвадалахара, орудующего в 80-е годы. За время своей криминальной деятельности убил несколько людей, включая пилота и федерального агента. Был арестован за убийство в 1985 году и выпущен на свободу из мексиканской тюрьмы в 2013 году. Однако правительству США не понравилось, что Кинтеро освободили, и оно попросило повторно его арестовать. В настоящий момент Кинтеро разыскивается в Мексике , Америке и ряде других стран.

Состояние: 1 миллиард долларов.

Хоакин Гусман или, как его называют в народе, Эль Чапо, является лидером картеля Синалоа . Основная его деятельность заключалась в поставках кокаина, героина и марихуаны между Америкой и Мексикой.

Известен тем, что после смерти Усамы бен Ладена стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. Управление по борьбе с наркотиками считает Гусмана самым влиятельным наркоторговцем в истории, превзошедшим самого Пабло Эскобара.

Несмотря на то, что Эль Чапо несколько раз сбегал из тюрьмы, в настоящее время он находится под стражей. Наркобарона посадили в 2016 году после того, как он встретился с американским актером Шоном Пеном. Эта встреча помогла правоохранительным органам выйти на след Эль Чапо.

Грисельда Бланко

Состояние: 2 миллиарда долларов.

Грисельда Бланко была в числе пионеров наркобизнеса, построив свою империю в 70-х годах. В народе ее называли крестной матерью кокаина, и она была главой преступного Медельинского картеля.

Известна еще и тем, что была трижды замужем, всех троих мужей она похоронила (считается, что второго мужа застрелила сама). Еще Бланко якобы любила заниматься любовью с мужчинами, наставив на них дуло пистолета.

В 2012 году была застрелена проезжающим мимо мотоциклистом (оставшимся неизвестным). Причем именно она сама когда-то придумала такой способ убийства во время борьбы с конкурентами.

Карлос Ледер

Заработал: 2,7 миллиарда долларов.

Один из основателей Медельинского картеля, известен множественными нововведениями в наркобизнесе. Придумал маркетинговую акцию — «первая доза бесплатно». В какой-то момент Ледер хотел легализовать свой бизнес и предложил президенту Колумбии полностью выплатить весь внешний долг страны.

По официальным данным, в настоящий момент отбывает наказание в американской тюрьме сроком в 135 лет. Поскольку точное место его заключения неизвестно, ходят слухи, что он попал под действие программы защиты свидетелей и давно находится на свободе.

Амадо Каррильо Фуэнтес

Состояние: более 25 миллиардов долларов.

Амадо Фуэнтес получил кличку Повелитель Небес за то, что транспортировал кокаин целыми самолетами. Несмотря на то, что Фуэнтес всегда старался держаться в тени, американская полиция вовсю старалась достать преступника. Из-за этого наркобарону пришлось изменить внешность с помощью пластических операций. Однако Фуэнтес умер во время операции, по-видимому, из-за смертельной смеси обезболивающих препаратов.

Пабло Эскобар

Состояние: 30 миллиардов долларов.

Имя Пабло Эскобара всегда приходит на ум, когда кто-то рядом произносит слово «кокаин». По оценкам журнала Forbes , Эскобар контролировал 80 процентов всего кокаинового бизнеса в мире.

Считается одним из самых опасных и жестоких преступников в истории. На его счету убийства политиков, судей, журналистов, полицейских и даже подрыв гражданского самолета.