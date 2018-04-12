Какие тайны скрывает Северный Кавказ

С Кавказом связано много легенд, сказаний и удивительных находок, над которым ломают голову самые маститые археологи и историки.

Ноев ковчег

Наверное, это самая старая загадка Кавказа, ведь по Библии Ной причалил к горе Арарат , когда вода Всемирного потопа начала спадать. И получается, что все люди ведут происхождение от первых жителей Арарата. Много археологов мечтали исследовать гору, но власти Турции еще в 1974 году запретили обследовать склон, на котором лежит древний корабль. По свидетельству армянина Георгия Хагопяна ковчег, сделанный из крепкого дерева гофер, до сих пор находится на горе. Якобы в 1905 году Георгий, будучи восьмилетним ребенком, вместе дедушкой нашел ковчег и даже побывал внутри него. В 1939 году американский журнал «Новый Эдем» опубликовал воспоминания русского летчика Владимира Росковицкого, который видел ковчег с самолета в 1916 году. Более того, якобы русский царь даже снарядил на Арарат экспедицию, которая побывала в ковчеге, но все ее результаты и фотографии сгорели в огне революции. Последними видели ковчег Ноя китайцы: якобы в 2009 году они поднялись на гору, нашли ковчег во льдах, побывали в нем и даже взяли пробы, которые показали, что древесине 4800 лет.

Ученые считают видео— и фотосъмеки китайцев фальшивкой. Но даже если это и так, то ковчег все равно должен находится где-то там, на вершине запретного Арарата.

Колхида

На западе Кавказских гор, на территории Абхазии Грузии и Турции находилось прекрасное царство Колхида, населенное колхами. В этих краях стоял легендарный полис Диоскуриада и был огромный город варваров, в котором родилась мифическая Медея. Именно сюда приезжал глава аргонавтов Ясон за золотым руном. Это греческие мифы приковали цепями титана Прометея к великому Казбеку в «горах Скифии» и это его «кровь сочится на скалы Кавказа». Абхазская легенда гласит: «На самой на вершине Эльбруса открыта ужасная пропасть, из которой доносятся стенания — там прикован великан. Борода у великана до ног, все тело поросло седыми волосами, на руках и ногах тяжелая цепь».

Великая абхазская стена

На Кавказе стоит грандиозная Келасурская стена. Ее длина составляет 160 километров. Стена древняя, частично лежит в руинах, но ее все еще можно увидеть на территории Абхазии. На стене находится около трехсот башен высотой до 12 метров. От кого или от чего защищались построившие стену народы, неясно. Одни считают, что стену построил в XVII веке князь Мегрелии Леван II Дадиани для защиты от абхазов, другие — что ее в древности воздвигли греки, защищаясь от местных народов, третьи считают, что стену возвели византийцы для защиты от мингрельцев (грузин).

Дольмены

Кавказские дольмены, наверное, самая мистическая загадка Кавказских гор. Ни одни другие артефакты не вызывают такого шквала догадок и предположений, как эти мегалиты. Официально это гробницы. Например, недалеко от поселка Шепси был найден дольмен, в котором находился круглый шар и останки человека, похороненного за тысячу лет до того, как жил фараон Хеопс.

Обычно дольмены датируют 3-2 веками до н.э. Встретить их можно в горных районах Краснодарского края , в Адыгее , возле Очамчира в Абхазии и в долине реки Лабы. Найдено больше 3 000 дольменов, но изучено не больше 6% сооружений. Считается, что культура доменов пришла с территории древней Испании или даже северной Африки. Дольмены на Кавказе разные — одни сделаны из огромных каменных плит, другие — выдолблены в скале. Некоторые даже имеют свои имена: Хан, Нежность, Тор.

Источник молодости

Эта легенда появилась на Кавказе неслучайно, ведь именно здесь так много исцеляющих источников. Легенда повествует о том, что где-то там, далеко в горах есть источник вечной юности. Многие герои искали ее, но если и не нашли, то не сказали. А многие просто не вернулись — ведь с водой, дарующей молодость, так легко переборщить. Выпил лишнего — и стал младенцем, который уже ничего никому не расскажет.

Загадка Эль-Тюбю

«Город мертвых» — так называют кладбище у села Эль-Тюбю в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии . А еще это место называют «Гнездо вечной молодости». Наземные склепы похожи на маленькие дома. Принято считать, что строить их стали примерно в XIII веке. С кладбищем связано много преданий. Одно гласит, что во время раскопок здесь были найдены останки двух великанов, охранявших долину (рост мужчин составлял чуть больше двух метров, что в древние времена было редкостью). Остается вопрос — кого же они охраняли?

Легенды гласят, что само село славится долгожителями, и якобы связано это с тем, что стоит она на вершине огромной скрытой пирамиды.

Башни Сванетии

Еще одна загадка Кавказа — это башни Сванетии (Грузия). Башни можно видеть во многих селах. Непонятно одно — какую роль они выполняли. Известно, что строились они с VIII по XIII век, потом их прекратили возводить. Сванские башни имеют три этажа: первый монолитен, второй имеет вход, к которому ведет деревянная лестница. Стены вертикальны, а крыша украшена зубцами. Каждая башня имеет только одно узкое окно, и обращено оно на юг. Очаг либо печь отсутствуют. Назначение их неясно до сих пор: обороняться в них затруднительно, от лавин они не защищают. Нынешнее население часто использует их как хранилища.