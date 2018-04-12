Ещё
Новое помещение для любителей моржевания появится на набережной Пехорки в Балашихе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новое помещение для любителей моржевания появится на набережной Пехорки в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти Балашихи выделят новое помещение для моржей после реконструкции набережной Пехорки. Старая база пловцов будет снесена, так как не удовлетворяет техническим и эстетическим требованиям, сообщил корреспондент «360».
Моржи рассказали, что истории зимних купаний в этих местах более 50 лет. Раньше на месте штаба была деревянная избушка, которая сгорела в  годах, после чего любители зимних купаний отстроили новую железную конструкцию.
Здесь присутствуют люди, которые были свидетелями, как эта будка ставилась. Я уже здесь купаюсь с 1989 года, начал купаться с 13 лет, и все непосредственно в этой будке
Дмитрий Пекарев, председатель балашихинского клуба моржей.
В объединенной дирекции парков сообщили, что строение устарело технически и не соответствует современному облику парка, так что переехать моржам
все-таки
придется. По плану реконструкции набережной, на месте железной будки появится лодочная станция, моржам там обязательно выделят отдельное помещение.
Безусловно, для моржей будет предусмотрено место на лодочной станции. Это будет небольшое помещение, порядка 20 квадратных метров, в котором они смогут переодеваться. В помещении мы поставим лавки и стол
— Артем Константиновский, замдиректора объединенной дирекции парков Балашихи.
Лодочную станцию возведут к осени этого года, а уже в декабре спортсмены планируют организовать в Балашихе первые масштабные соревнования по моржеванию.
В рамках второй очереди реконструкции вдоль реки Пехорки планируется построить набережную длинной около 600 метров. Около плотины будет создана смотровая площадка, реконструирована станция вейкбординга. Планируется организация дополнительных дорожек, строительство кафе, обустройство пляжных зон.
360tv.ru: последние новости
Россия ознакомилась только с краткой версией доклада ОЗХО по делу Скрипалей Стояние у Восточной Гуты. Как ситуация в Сирии может изменить мировой порядок Парусный паром впервые вышел в Балтийское море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели для удара США по Сирии332
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники298
США положили глаз на Северный морской путь411
Суд изменил приговор Улюкаеву217
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии198
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение