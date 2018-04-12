Новое помещение для любителей моржевания появится на набережной Пехорки в Балашихе

Власти Балашихи выделят новое помещение для моржей после реконструкции набережной Пехорки. Старая база пловцов будет снесена, так как не удовлетворяет техническим и эстетическим требованиям, сообщил корреспондент «360».

Моржи рассказали, что истории зимних купаний в этих местах более 50 лет. Раньше на месте штаба была деревянная избушка, которая сгорела в годах, после чего любители зимних купаний отстроили новую железную конструкцию.

Здесь присутствуют люди, которые были свидетелями, как эта будка ставилась. Я уже здесь купаюсь с 1989 года, начал купаться с 13 лет, и все непосредственно в этой будке

В объединенной дирекции парков сообщили, что строение устарело технически и не соответствует современному облику парка, так что переехать моржам

все-таки

придется. По плану реконструкции набережной, на месте железной будки появится лодочная станция, моржам там обязательно выделят отдельное помещение.

Безусловно, для моржей будет предусмотрено место на лодочной станции. Это будет небольшое помещение, порядка 20 квадратных метров, в котором они смогут переодеваться. В помещении мы поставим лавки и стол

— Артем Константиновский, замдиректора объединенной дирекции парков Балашихи.

Лодочную станцию возведут к осени этого года, а уже в декабре спортсмены планируют организовать в Балашихе первые масштабные соревнования по моржеванию.

В рамках второй очереди реконструкции вдоль реки Пехорки планируется построить набережную длинной около 600 метров. Около плотины будет создана смотровая площадка, реконструирована станция вейкбординга. Планируется организация дополнительных дорожек, строительство кафе, обустройство пляжных зон.