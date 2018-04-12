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В МГУ появится кафедра этнополитологии
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В МГУ появится кафедра этнополитологии 

Вести.Ru 1 час назад
Об этом договорились ректор Московского госуниверситета имени Ломоносова Виктор Садовничий и замглавы Администрации президента России Магомедсалам Магомедов.
Работа кафедры этнополитологии позволит и дальше совершенствовать и развивать систему подготовки кадров в сфере государственной национальной политики на базе одного из старейших и крупнейших университетов России, поясняется на сайте Кремля. Новая кафедра будет образована на факультете политологии МГУ, сообщает РИА Новости.
Рекомендации по практическим и теоретическим проблемам этнополитики были приняты после того, как Магомедсалам Магомедов и Виктор Садовничий поучаствовали во всероссийской научной конференции «Этнополитика в современной России: актуальные проблемы и решения». Конференция была посвящена 70-летию со дня рождения доктора политических наук, члена президиума Совета по межнациональным отношениям Владимира Зорина.
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