Мать с восьмилетним сыном пропали в Нижегородской области

В дежурную часть полиции Княгининского района Нижегородской области обратился мужчина. Он сообщил, что 3 апреля его бывшая супруга Рузана Худоян забрала из школы сына и они уехали в неизвестном направлении. На связь женщина не выходит. Где их искать, мужчина не знает. При этом по решению суда мальчик должен проживать с отцом.

О женщине известно, что она жительница Арзамасского района, ей 27 лет.

Мальчик — Карен Амзоян — был одет в школьную форму: белая водолазка, жакет синего цвета, брюки черного цвета, туфли черного цвета. На вид: 8 лет, рост 120 см, худощавого телосложения. Форма лица овальная, волосы короткие русые, брови дугообразные, нос прямой, губы средней толщины, глаза карие.

Особые приметы: левша, разговаривает как на русском, так и армянском языках.

В случае обнаружения Рузаны Худоян и восьмилетнего Карена просьба сообщить по телефону дежурной части 8 (83166) 4-27-00; 8 (83166) 4-11-54 или по каналу связи 02.